Ο πρώην ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ζητά συγγνώμη για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

Ο Τουρκοκύπριος πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη προς την Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Τάσου Ισαάκ, αναφερόμενος στις δολοφονίες του Αυγούστου του 1996 στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κιζίλγιουρεκ περιέγραψε όσα ένιωσε τότε τόσο ως άνθρωπος όσο και ως μέλος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εκφράζοντας ντροπή για τα γεγονότα. Η τοποθέτησή του επαναφέρει στο προσκήνιο τις αιματηρές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, τρεις δεκαετίες μετά.

Η δημόσια συγγνώμη και η αίσθηση ντροπής

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ επιστρέφει στις ημέρες κατά τις οποίες δολοφονήθηκαν ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού, περιγράφοντας τον Αύγουστο του 1996 ως «έναν κατάμαυρο μήνα». Όπως γράφει, εκείνο το καλοκαίρι «πονούσε η συνείδησή» του ως άνθρωπος.

Ως Τουρκοκύπριος, ο ίδιος αισθάνθηκε ντροπή, καθώς οι άνθρωποι που διέπραξαν τις δολοφονίες εμφανίζονταν να ενεργούν στο όνομα ολόκληρης της κοινότητάς τους. Ο κ. Κιζίλγιουρεκ θεωρεί ότι υπάρχει ηθικό χρέος να ζητηθεί συγγνώμη, στρέφοντας ιδιαίτερα το μήνυμά του προς την κόρη του Τάσου Ισαάκ, η οποία γεννήθηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα της. «Πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας να ζητήσουμε συγγνώμη – τουλάχιστον από το ορφανό κορίτσι που ήρθε στον κόσμο με το όνομα Αναστασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα τραγικά γεγονότα του Αυγούστου του 1996

Στην ίδια παρέμβαση, ο πρώην ευρωβουλευτής ανατρέχει στα αιματηρά γεγονότα του Αυγούστου του 1996, κάνοντας λόγο για «τελετουργία θανάτου». Υποστηρίζει ότι αυτή η τελετουργία είχε οργανωθεί από τις «επίσημες αρχές» του ψευδοκράτους.

Εκείνον τον Αύγουστο, Ελληνοκύπριοι μοτοσικλετιστές στην περιοχή της Δερύνειας κατάφεραν να ξεφύγουν από τους στρατιώτες του ΟΗΕ και μπήκαν στη νεκρή ζώνη. Άρχισαν να προχωρούν προς τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς και τους «πλήρως εξοπλισμένους πολίτες» που βρίσκονταν απέναντί τους. Αφού πλησίασαν αρκετά, άρχισαν να τρέχουν προς τα πίσω, αλλά μπλέχτηκαν στα συρματοπλέγματα. Άνδρες με ρόπαλα που έτρεχαν πίσω τους χτυπούσαν τους Ελληνοκύπριους. Ένας νεαρός άνδρας, που είχε μπλεχτεί στα συρματοπλέγματα και δεν μπορούσε να ξεφύγει, λιντσαρίστηκε με ρόπαλα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν ζωντανά αυτή τη σκηνή αγριότητας.

Η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού και οι ευθύνες

Τρεις ημέρες αργότερα, έγινε η κηδεία του Τάσου Ισαάκ. Η κηδεία, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε βαθιά σιωπή και μαύρη θλίψη, επρόκειτο να τελειώσει με μια τρομακτική σκηνή. Ο Σολωμός Σολωμού, συγγενής του Τάσου, μετά την κηδεία ενώθηκε με μια ομάδα που κινήθηκε προς τον βορρά και έφτασε στο βόρειο άκρο της νεκρής ζώνης.

Με ένα τσιγάρο στο στόμα, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό όπου κυμάτιζε η τουρκική σημαία. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν και πάλι ζωντανά. Ο πρώην ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η βία εκείνης της περιόδου δεν ήταν τυχαία, κάνοντας λόγο για οργανωμένη παρουσία εθνικιστικών ομάδων στην περιοχή και αποδίδοντας ευθύνες στις τότε αρχές του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο κ. Κιζίλγιουρεκ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, επικρίνοντας τη στάση που τηρήθηκε μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

Η δολοφονία του Κουτλού Ανταλί και οι περιορισμοί στους δημοσιογράφους

Πριν από τα γεγονότα που αφορούσαν τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, εκείνο το καλοκαίρι δολοφονήθηκε πρώτα ο Κουτλού Ανταλί. Οι φρικτές πράξεις βίας που διαδέχονταν η μία την άλλη έκαναν τον καυτό, κιτρινισμένο Αύγουστο του 1996 να μείνει στην ιστορία ως ένας κατάμαυρος μήνας.

Ο κ. Κιζίλγιουρεκ αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν εκείνες τις ημέρες οι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι. Όπως επισημαίνει, οι κατοχικές αρχές τούς είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν ελεύθερα όσα θα συνέβαιναν. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τους είχε καταστεί σαφές πως δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν ούτε να φωτογραφίσουν όλα όσα επρόκειτο να δουν.

Πηγή: Ieidiseis