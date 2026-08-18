Το ABC προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για παραβίαση της ελευθερίας του λόγου

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το οποίο ανήκει στον όμιλο της Disney, στρεφόμενο κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών FCC. Η αγωγή, που κατατέθηκε στην Ουάσινγκτον, κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απειλεί ευθέως τις άδειες μετάδοσης του σταθμού.

Το ABC κατηγορεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει μια «εκστρατεία αντιποίνων» εναντίον του, με μοναδικό λόγο τη διαφωνία της με όσα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο. Η προσφυγή αυτή αναδεικνύει τις εντάσεις μεταξύ της διοίκησης και των μέσων ενημέρωσης, εγείροντας ζητήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του Τύπου.

Οι κατηγορίες του ABC και η προσφυγή στην Ουάσινγκτον

Στην αγωγή που υποβλήθηκε στην Ουάσινγκτον, το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, συμφερόντων της Disney, στρέφεται κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της ρυθμιστικής αρχής FCC. Η κεντρική κατηγορία αφορά τη διεξαγωγή μιας «εκστρατείας αντιποίνων» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εναντίον του ABC. Το δίκτυο υποστηρίζει ότι αυτή η εκστρατεία έχει έναν και μοναδικό λόγο: την απλή διαφωνία της κυβέρνησης με το περιεχόμενο των μεταδόσεων του ABC.

Η προσφυγή αυτή περιγράφει τις ενέργειες της κυβέρνησης ως ένα σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το ABC τονίζει ότι οι απειλές κατά των αδειών μετάδοσης του σταθμού αποτελούν ευθεία επίθεση στην ανεξαρτησία του και στην κατοχυρωμένη ελευθερία του λόγου, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων και η χρονική αφετηρία

Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου ABC, όπως αναφέρεται στην αγωγή, ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025. Από τότε, οι ενέργειες αυτές «εντείνονται» διαρκώς, φτάνοντας πλέον σε ένα σημείο όπου εκφράζονται «ρητές απαιτήσεις» για τη στέρηση των αδειών μετάδοσης του ABC.

Αυτές οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το δίκτυο, προκύπτουν αποκλειστικά «εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό», δηλαδή λόγω του περιεχομένου των εκπομπών και των ειδήσεων που μεταδίδει. Η κλιμάκωση αυτής της κατάστασης έχει οδηγήσει το ABC να θεωρεί ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «υπαρξιακή απειλή» για τη λειτουργία του και την ίδια την ύπαρξη της ελευθερίας του λόγου.

Το αίτημα της FCC και η υπόθεση του Τζίμι Κίμελ

Ως ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο της εκστρατείας αντιποίνων, το ABC επικαλείται το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney. Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από αυτά τα δίκτυα να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης των αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Αυτό το αίτημα της FCC ήρθε σε συνέχεια μιας απαίτησης που είχε εκφράσει το ζεύγος Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ. Το ABC υποστηρίζει ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί σαφή ένδειξη των προσπαθειών της κυβέρνησης να επηρεάσει το περιεχόμενο των μεταδόσεων και να τιμωρήσει το δίκτυο για τις επιλογές του προσωπικού του και τις μεταδόσεις του.

Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και η Πρώτη Τροπολογία

Αντιμέτωποι με αυτήν την «υπαρξιακή απειλή», όπως την περιγράφουν, οι ενάγοντες του ABC δηλώνουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν την παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας. Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί η ζημία που έχουν υποστεί από τα «κατάφωρα αντίποινα» της κυβέρνησης, τα οποία στρέφονται ευθέως κατά της ελευθερίας της έκφρασής τους.

Η ελευθερία της έκφρασης, όπως υπογραμμίζει το ABC, κατοχυρώνεται ρητά από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Το δίκτυο ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει άμεσα αυτές τις ενέργειες και τις «απειλές» που θέτουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθεροτυπίας.

Πηγή: Newsbeast