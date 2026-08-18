Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ – Ένας νεκρός

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ένα πλοίο που επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Το περιστατικό συνέβη ενώ το πλοίο έπλεε εξερχόμενο από τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό. Από το χτύπημα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του.

Το πλήγμα στο ελληνόκτητο πλοίο

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO γνωστοποίησε ότι έλαβε αναφορά για ένα πλοίο που δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Το περιστατικό έλαβε χώρα καθώς το σκάφος έπλεε εξερχόμενο από τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Το πλήγμα είχε ως συνέπεια να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αναγνώρισαν το συγκεκριμένο πλοίο στο Reuters ως το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με την ονομασία Minoan Dignity. Το Minoan Dignity φέρει σημαία Λιβερίας και βρισκόταν σε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό όταν δέχθηκε το χτύπημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ένας νεκρός αρχιμηχανικός στο πλήρωμα

Από την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο Minoan Dignity, αναφέρθηκε ένα θύμα στις τάξεις του πληρώματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Αυτή η απώλεια αποτελεί το μοναδικό επιβεβαιωμένο θύμα από το πλήγμα που δέχθηκε το ελληνόκτητο σκάφος, όπως προκύπτει από τις αναφορές.

Οι αναφορές της UKMTO και των πηγών ναυτιλιακής ασφάλειας συγκλίνουν στην ύπαρξη ενός θύματος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, όπως αναφέρθηκε, έλαβαν βοήθεια μετά το συμβάν.

Η βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν

Μετά το πλήγμα που δέχθηκε το Minoan Dignity, τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν άμεσα βοήθεια. Η ακτοφυλακή του Ομάν παρείχε την απαραίτητη συνδρομή στους ναυτικούς που επέβαιναν στο πλοίο, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους. Η ενέργεια αυτή ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στο σκάφος.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO επιβεβαίωσε την παροχή βοήθειας από τις αρχές του Ομάν. Η συνεργασία των αρχών μετά το συμβάν ήταν σημαντική για την υποστήριξη του πληρώματος του ελληνόκτητου πλοίου.

Έρευνα σε εξέλιξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Σχετικά με τις συνέπειες του περιστατικού, η UKMTO τόνισε ότι δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το χτύπημα στο Minoan Dignity. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη διαρροής ή άλλης μορφής ρύπανσης που να επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες δέχθηκε το ελληνόκτητο πλοίο το βλήμα άγνωστης προέλευσης, καθώς και στην πλήρη εξακρίβωση όλων των λεπτομερειών του περιστατικού που οδήγησε στις ζημιές και την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Πηγή: Ieidiseis