Ένταση για τα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν απαντά στον Τραμπ για τη «νέα αμερικανική επικράτεια»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην οποία χαρακτήρισε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «νέα αμερικανική επικράτεια». Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλέον την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η ιρανική πλευρά. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται σε επίπεδο δηλώσεων, με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους να απαντούν στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση Τραμπ και ο «αυτοσχέδιος χάρτης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν αυτοσχέδιο χάρτη με τον οποίο ανακήρυξε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια. Η κίνηση αυτή στην πλατφόρμα Truth Social δυναμιτίζει το ήδη τεταμένο κλίμα, υλοποιώντας τις απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ ελέγχουν ουσιαστικά τη ναυσιπλοΐα, διαμηνύοντας ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να διέλθει χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον. Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη λήξη της 60ήμερης συμφωνίας της Ελβετίας, η οποία εν τοις πράγμασι δεν ίσχυσε. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν «αν το σουλτανάτο εμποδίσει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης».

Η σκληρή απάντηση της Τεχεράνης

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε την αντίδραση του Ιράν, με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί να δηλώνει: «Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου». Ο ίδιος αξιωματούχος σχολίασε μέσω του Χ: «Ακριβώς όπως ο Τραμπ έγραψε σωστά το όνομα του Περσικού Κόλπου, έτσι και εμείς θα διορθώσουμε σύντομα την παρανόησή του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «παρακαλούν» πλέον για επανάληψη των συνομιλιών βάσει των όρων που έχει θέσει η ιρανική πλευρά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί. Ο Αραγτσί σημείωσε ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε παράδοση, κάτι που, όπως είπε, δεν επετεύχθη.

Οι όροι του Ιράν για διαπραγματεύσεις

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν ανάγκασε την Ουάσινγκτον να αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο υπεγράφη τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους», παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως διπλωματική επιτυχία της Τεχεράνης. «Κερδίσαμε τον πόλεμο και κερδίσαμε και στη διπλωματία. Αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχθεί τους όρους μας», ανέφερε ο Αραγτσί, αποδίδοντας τη διαπραγματευτική θέση της χώρας του στις στρατιωτικές δυνατότητες που επέδειξε στο πεδίο.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχείρησε να υπονομεύσει τη συμφωνία και να εμποδίσει την εφαρμογή της. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι προετοιμάζεται για «πλήρη επίθεση» προκειμένου να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Ιρανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί προειδοποιούν με άμεση κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο.

Ο έλεγχος των Στενών και η στρατιωτική ισχύς

Ανάλογο μήνυμα έστειλε ο υποδιοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιζαντί υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι της Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο, δηλώνοντας ότι «ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας». Οι τοποθετήσεις του έρχονται να ενισχύσουν το μήνυμα της ιρανικής ηγεσίας ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε αμερικανική αξίωση ελέγχου επί του στρατηγικού περάσματος.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Η μεσολαβητική προσπάθεια του Κατάρ

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ, ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τόνισε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ Αλ Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «περιμένουμε επίσης μια συμφωνία μεταξύ του σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα Στενά, που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων».

«Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μας επιτρέψει να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε ο Αλ Ανσάρι. Η παρέμβαση Τραμπ εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο, μετά την κατάρρευση του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Πηγή: Newsit