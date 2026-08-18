Ρωσία και Ιράν ενισχύουν τη στρατηγική τους συμμαχία μέσω μεταφορών στην Κασπία Θάλασσα

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει την αποστολή εκρηκτικών, πυρομαχικών και εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ιράν, χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια διαδρομή της Κασπίας Θάλασσας. Σκοπός των αποστολών είναι η αναπλήρωση των ιρανικών αποθεμάτων σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετά από επιθέσεις που δέχθηκε η χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει μια αυξανόμενη στρατηγική συμμαχία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Η θαλάσσια οδός της Κασπίας Θάλασσας

Σύμφωνα με έγγραφο ευρωπαϊκής κυβέρνησης, το οποίο επικαλείται το NBC News στις 18 Αυγούστου, η θαλάσσια διαδρομή επιτρέπει και στα δύο έθνη να μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο απευθείας μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμένων.

Η Κασπία Θάλασσα βρέχει πέντε χώρες: τη Ρωσία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Επειδή οι δυτικοί ναυτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δεν επιχειρούν σε αυτά τα ύδατα, δεν μπορούν να εμποδίσουν τις μεταφορές μεταξύ των δύο συμμάχων.

Στα τέλη Μαρτίου, το Ισραήλ είχε στοχεύσει το ιρανικό λιμενικό συγκρότημα Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων από τη Ρωσία. Οι μεταφορές μέσω του λιμανιού ξεκίνησαν ξανά λίγο μετά την επιχείρηση.

Η ενισχυμένη στρατηγική συμμαχία

Η εξάρτηση από αυτή την οδό ανεφοδιασμού υπογραμμίζει μια αυξανόμενη στρατηγική συμμαχία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Από την έναρξη των ενεργών εχθροπραξιών, τουλάχιστον 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτές τις επιθέσεις.

Η ιρανική υποστήριξη στη Ρωσία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Κατά τα πρώτα στάδια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τεχεράνη παρείχε πρωταρχική υποστήριξη στη Μόσχα. Το Ιράν προμήθευσε έτοιμα προς χρήση μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, παράλληλα με την τεχνογνωσία παραγωγής.

Ρώσοι μηχανικοί αργότερα αναβάθμισαν τον σχεδιασμό των drones και εγκαθίδρυσαν μαζική παραγωγή εντός της Ρωσίας. Δημοσιεύματα των Financial Times ανέφεραν προηγουμένως ότι η Ρωσία άρχισε να στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη πίσω στο Ιράν.

Παράλληλα με την αποστολή drones, η Ρωσία αντάλλασσε δορυφορικές εικόνες, πληροφορίες και δεδομένα στόχευσης με το Ιράν, με σκοπό να χτυπηθούν θέσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Εκεχειρία και ανασυγκρότηση αποθεμάτων

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε μια εκεχειρία 60 ημερών στα μέσα Ιουνίου, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε για άλλους δύο μήνες τον Αύγουστο.

Δημοσιεύματα της Wall Street Journal αναφέρουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί αυτή την παύση στις μάχες για να ανασυγκροτήσει το στρατιωτικό της απόθεμα. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι στοχεύουν να προκαλέσουν επαρκή ζημιά στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, με σκοπό να αποτρέψουν μελλοντικές μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Επιθέσεις της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας

Στις 25 Ιουλίου 2026, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας.

Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν πολλαπλούς ρωσικούς στρατιωτικούς και υλικοτεχνικούς στόχους, χτυπώντας συστήματα.

Πηγή: Topontiki