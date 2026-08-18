ΗΠΑ: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ «νέα επικράτεια» – Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν

Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τα Στενά του Ορμούζ «νέα επικράτεια των ΗΠΑ». Με ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου του 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χάρτη του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος με την ένδειξη «New US Territory», υλοποιώντας σε επίπεδο ρητορικής όσα είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή καταγράφεται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βρεθεί εκ νέου σε αδιέξοδο.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την πλατφόρμα Truth Social για να αναρτήσει έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος έφερε την ξεκάθαρη ένδειξη «New US Territory». Η ανάρτηση έγινε το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, στις 7:09 π.μ. ανατολική ώρα, και περιοριζόταν αποκλειστικά στη δημοσίευση του εν λόγω χάρτη με τη συγκεκριμένη φράση.

Αυτή η ενέργεια του Αμερικανού προέδρου δεν ήταν απροειδοποίητη. Είχε προηγηθεί δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες, στις οποίες είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να ανακηρύξει το στρατηγικό αυτό πέρασμα αμερικανικό έδαφος. Η κίνηση αυτή έρχεται να εντείνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Κρίσιμη συγκυρία και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο, χωρίς να έχει βρεθεί διπλωματική διέξοδος. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, αποτελώντας ένα σημείο στρατηγικής σημασίας.

Η ένταση κλιμακώνεται, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να απομακρύνονται από μια ειρηνική επίλυση. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανή κλιμάκωση της στρατιωτικής της δράσης, εφόσον δεν βρεθεί διπλωματική διέξοδος στις διαπραγματεύσεις.

Προηγούμενες δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. Είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι, μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης με το Ιράν, θα μπορούσε να ανακηρύξει το στρατηγικό πέρασμα αμερικανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν στην πράξη τη διέλευση από την περιοχή. Σε δηλώσεις του είχε τονίσει χαρακτηριστικά: «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς», υπογραμμίζοντας την αμερικανική κυριαρχία που θεωρεί ότι υπάρχει στην περιοχή.

Η σκληρή απάντηση της Τεχεράνης

Από την ιρανική πλευρά, είχαν προηγηθεί ιδιαίτερα οξείες προειδοποιήσεις και απειλές. Ιρανοί στρατιωτικοί είχαν δηλώσει ότι «θα του σπάσουν τα πόδια» εάν επιχειρήσει να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «ιδιοκτησία των ΗΠΑ». Αυτές οι δηλώσεις υποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να αντιδράσει σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Πιο πρόσφατα, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε «πλήρη επίθεση». Αυτή η προειδοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόθεση του Ιράν να κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση του στην περιοχή, εφόσον δεν βρεθεί διπλωματική διέξοδος στις διαπραγματεύσεις.

Τερματισμός της προσωρινής συμφωνίας

Η νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βρεθεί εκ νέου σε αδιέξοδο. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από την πλευρά του το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αυτή η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχει πλέον η προσωρινή συμφωνία για την αναστολή των εχθροπραξιών.

Πηγή: Newsit