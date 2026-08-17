Τρεις οι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο – Σοκαρισμένος ο γιατρός που τους βρήκε

Συναγερμός σήμανε στη Σίφνο, καθώς έπεσε ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο, χωρίς να είναι γνωστό αν έπεσε κατά την απογείωση ή την προσγείωση.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις, καθώς το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εντόπιστηκαν τρεις νεκροί, ο πιλότος και δύο Βρετανοί.

Ο Alpha ανέφερε ότι δύο άτομα βρέθηκαν απανθρακωμένα στο ελικόπτερο, ενώ το τρίτο λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο της συντριβής.

Η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου έγινε στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha το ελικόπτερο ήταν ένα αεροταξί που είχε ξεκινήσει την πτήση του από τον λόφο Μερέντα στο Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο της Σίφνου.

Λίγο πριν φτάσει το ελικόπτερο χάθηκε κάθε επικοινωνία με τον πύργο Ελέγχου.

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, αντιδήμαρχος του νησιού δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι και οι τρεις επιβαίνοντες.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι σοκαρίστηκε ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο, λόγω της κατάστασης που βρέθηκαν τα άτομα που επέβαιναν, καθώς η κατάσταση παρέπεμπε σε περισσότερους.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβη ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο που έπεσε, είναι μονοκινητήριο Belavia Bell 206.

Το ελικόπτερο που έπεσε: