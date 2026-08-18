Μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε συμμαθητή του στις Φιλιππίνες, μεταδίδοντας το περιστατικό ζωντανά

Σοκ προκαλεί στις Φιλιππίνες η είδηση ότι ένας μαθητής βιντεοσκόπησε και μετέδωσε απευθείας τον εαυτό του να πυροβολεί και να σκοτώνει συμμαθητή του. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε σήμερα σε καθολικό λύκειο της χώρας, με τον δράστη να αυτοκτονεί αμέσως μετά την επίθεση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από αυτή την πράξη, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Τραγωδία σε σχολείο στη Σαμποάνγκα

Το περιστατικό βίας καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο, στην πόλη Σαμποάνγκα, όπου λειτουργεί επίσης και λύκειο. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται στο δυτικό Μιντανάο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα, και αποτελεί δυστυχώς το δεύτερο ανάλογο συμβάν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο μαθητής προσήλθε στο σχολείο έχοντας στην κατοχή του τόσο ένα πιστόλι όσο και ένα τουφέκι. Ακολούθως, άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και θέσει τέρμα στη ζωή του. Οι αρχικές πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν πως τουλάχιστον δύο ακόμη μαθητές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προσθέτοντας στην τραγικότητα της κατάστασης.

Η απευθείας μετάδοση του περιστατικού

Ένα απόσπασμα του βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Facebook. Στο βίντεο αυτό, διακρίνεται καθαρά η κάνη ενός όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε έναν διάδρομο του σχολείου, προτού κατευθυνθεί σε μια αίθουσα και αρχίσει να πυροβολεί. Οι εικόνες δείχνουν παιδιά που φορούσαν σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν πανικόβλητα προς την έξοδο, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης έχει πλέον απενεργοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η εξέλιξη της επίθεσης σύμφωνα με τον δήμαρχο

Ο δήμαρχος της Σαμποάνγκα, Χάιμε Ολάσο, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη της επίθεσης. Ανέφερε ότι ο μαθητής αρχικά πυροβόλησε εναντίον ενός εκπαιδευτικού ο οποίος καθόταν σε γραφείο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο δράστης αστόχησε στον αρχικό του στόχο. Κατόπιν, κατευθύνθηκε σε άλλη αίθουσα του σχολείου, όπου τελικά πυροβόλησε έναν άλλον μαθητή, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Το σχολικό ίδρυμα, το οποίο επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους που προέκυψαν από το περιστατικό, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα μια άσκηση για επίθεση ενόπλου. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει την προϋπάρχουσα ανησυχία για τέτοια περιστατικά και την προσπάθεια προετοιμασίας για την αντιμετώπισή τους.

Έρευνα σε εξέλιξη και προηγούμενο περιστατικό

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σίλα Τσανγκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη έρευνα για το συμβάν. «Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε η επίθεση, τόνισε η κυρία Τσανγκ, καθώς τα κίνητρα του δράστη παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το δεύτερο αυτής της φύσης που καταγράφεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις Φιλιππίνες μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στην επαρχία Τακλόμπαν, στις κεντρικές Φιλιππίνες. Δράστες εκείνης της προηγούμενης επίθεσης ήταν επίσης δύο έφηβοι, υπογραμμίζοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας σε σχολικά περιβάλλοντα.

Πηγή: News.gr