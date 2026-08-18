Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, συνεχίζονται οι αναζητήσεις

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου ανήλθε σε τουλάχιστον 6.438 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Σχεδόν δύο μήνες μετά την τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διασώστες και συγγενείς συνεχίζουν να αναζητούν πτώματα αγνοουμένων στα συντρίμμια. Η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες αγνοούμενους και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Νέος απολογισμός και συνεχιζόμενες αναζητήσεις

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, ανακοίνωσε χθες, 17 Αυγούστου, τον νέο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 6.438 νεκρούς. Αυτός ο αριθμός αποτελεί αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, ο οποίος είχε δημοσιοποιηθεί στις 10 Αυγούστου και έκανε λόγο για 6.301 νεκρούς.

Παρά το πέρασμα σχεδόν δύο μηνών από τους καταστροφικούς σεισμούς, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται. Διασώστες και συγγενείς παραμένουν στα συντρίμμια, αναζητώντας απεγνωσμένα πτώματα ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, σε μια προσπάθεια να κλείσουν τον κύκλο της αγωνίας.

Η στιγμή της καταστροφής και οι πληγείσες περιοχές

Οι διπλοί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου. Η σφοδρότητα των δονήσεων προκάλεσε την κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο ερειπίων και καταστροφής.

Ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή ήταν η παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια από την πρωτεύουσα Καράκας. Οι επιπτώσεις των σεισμών ήταν εκτεταμένες, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Αγνοούμενοι και η στάση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, χωρίς να έχει εντοπιστεί η τύχη τους, είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Η αβεβαιότητα για την τύχη τους εντείνει το δράμα των οικογενειών που τους αναζητούν.

Ωστόσο, η υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πλήρη αποτίμηση της ανθρώπινης τραγωδίας.

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και προσωρινοί καταυλισμοί

Οι αρχές έχουν καταγράψει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες. Από τις σχεδόν 60.000 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς εξαιτίας των σεισμών, πάνω από 24.000 θεωρούνται πλέον αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου. Αυτό έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες στην αναζήτηση προσωρινής στέγασης.

Πράγματι, χιλιάδες πολίτες φιλοξενούνται σε προσωρινούς καταυλισμούς, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι συχνά επισφαλείς. Μάλιστα, σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή προκάλεσαν την καταστροφή σκηνών σε κάποιους από αυτούς τους καταυλισμούς στην πρωτεύουσα Καράκας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση των σεισμοπαθών.

Κυβερνητικές υποσχέσεις για στέγαση

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπό την προεδρία της Ντέλσι Ροδρίγκες, έχει δεσμευτεί να παράσχει νέα σπίτια στους σεισμοπαθείς. Το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση 4.000 κατοικιών σε δικαιούχους μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Μέχρι χθες, ωστόσο, είχαν διατεθεί μόλις 335 από τις υποσχεθείσες κατοικίες. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των πληγέντων και την παροχή μόνιμης στέγης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον αριθμό των διατεθέντων σπιτιών να παραμένει προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον συνολικό στόχο.

Πηγή: Topontiki