Το Ιράν προειδοποιεί για κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να ενισχύσει τη στρατιωτική της δράση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε για πιθανή επιχείρηση κατά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Παρά τη δημόσια ένταση, οι επαφές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται ότι συνεχίζονται.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης για στρατιωτική δράση

Το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο να κλιμακώσει τη στρατιωτική του δράση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Reuters, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της προετοιμάζονται για ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή». Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προχωρήσει σε «επίκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν.

Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και η εκεχειρία

Η νέα ένταση επικεντρώνεται κυρίως στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών που είχε προβλεφθεί στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Το μνημόνιο αυτό είχε συμφωνηθεί στα μέσα Ιουνίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και έκανε λόγο για «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα». Ωστόσο, οι συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο τον Ιούλιο, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Υπό κανονικές συνθήκες, από την περιοχή διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διεθνώς. Οι εξελίξεις προκαλούν νέα ανησυχία για την πορεία της σύγκρουσης, καθώς το πέρασμα αυτό είναι κομβικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Διπλωματικές επαφές εν μέσω έντασης

Παρά τη σκλήρυνση της δημόσιας στάσης των δύο πλευρών, οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι συνεχίζονται. Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις εξελίξεις στην κρίση με τις ΗΠΑ, αλλά και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ιράν, κ.κ. Χακάν Φιντάν και Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τουρκική πηγή που επικαλείται το Reuters, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συνομιλία επιβεβαιώθηκε και από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Mehr, το οποίο μετέδωσε ότι ο Αραγτσί ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για τις εξελίξεις στις διμερείς επαφές του Ιράν με το Ομάν. Η τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν-Αραγτσί πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε συμφωνηθεί με το Ιράν.

Η Τουρκία έχει συμμετάσχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες, μαζί με το Πακιστάν και το Κατάρ, διατηρώντας ενεργό ρόλο στις επαφές για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τις διαδρομές διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πηγή: Enikos