Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από κεραυνό στην Αίτνα

Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Αίτνα, στη Σικελία, αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό. Την είδηση ανακοίνωσαν οι Ιταλοί πυροσβέστες τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο άνδρας ανέβαινε τις πλαγιές του ηφαιστείου, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως απαγορευμένη.

Το τραγικό συμβάν και η ταυτότητα του θύματος

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, καταγόταν από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο τουρίστας βρισκόταν σε ανάβαση στις πλαγιές του ενεργού ηφαιστείου της Αίτνας, όταν ξέσπασε μια σφοδρή καταιγίδα.

Το χτύπημα του κεραυνού, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, σημειώθηκε την Κυριακή. Οι ιταλικές αρχές, μέσω εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, επιβεβαίωσαν το θάνατο του Αμερικανού πολίτη, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πορεία προς το νοσοκομείο και η διαπίστωση του θανάτου

Αμέσως μετά το χτύπημα από τον κεραυνό, κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο τουρίστας έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του περιστατικού, σε μια προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της δυσπρόσιτης περιοχής, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του.

Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της Κατάνια. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και την ταχύτητα της μεταφοράς, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό του.

Το επιβλητικό ηφαίστειο της Αίτνας

Η Αίτνα, που βρίσκεται στη Σικελία της Ιταλίας, είναι ένα από τα πιο γνωστά και ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως. Με υψόμετρο που φτάνει τα 3.324 μέτρα, κατέχει τον τίτλο του υψηλότερου ενεργού ηφαιστείου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η φήμη της πηγάζει και από το γεγονός ότι εκρήγνυται συχνά, προσφέροντας εντυπωσιακά θεάματα.

Η παρουσία της Αίτνας αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες και επιστήμονες κάθε χρόνο, οι οποίοι επιθυμούν να παρατηρήσουν από κοντά τη γεωλογική της δραστηριότητα. Ωστόσο, η ομορφιά και η επιβλητικότητα του ηφαιστείου συνοδεύονται και από κινδύνους, ιδίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς ή όταν οι επισκέπτες παραβιάζουν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Πρόσφατη δραστηριότητα και επιπτώσεις

Η Αίτνα είχε παρουσιάσει έντονη δραστηριότητα στις αρχές του τρέχοντος μήνα. Συγκεκριμένα, άρχισε ξανά να εκτοξεύει τέφρα και λάβα, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Αυτή η ηφαιστειακή δραστηριότητα, αν και εντυπωσιακή, είχε άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, η εκτόξευση τέφρας οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για μία ολόκληρη εβδομάδα, προκαλώντας αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις. Παρά τις δυσκολίες, η ηφαιστειακή έξαρση λειτούργησε και ως μαγνήτης, προσελκύοντας πλήθη τουριστών που ήθελαν να γίνουν μάρτυρες του φαινομένου.

Οι κανονισμοί ασφαλείας για τους επισκέπτες

Για την ασφάλεια των επισκεπτών, υπάρχουν σαφείς κανονισμοί που διέπουν την ανάβαση στην Αίτνα. Σύμφωνα με αυτούς, οι λάτρεις του βουνού έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν μόνοι τους μέχρι ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 2.400 μέτρα. Πέρα από αυτό το όριο, οι κανόνες γίνονται πιο αυστηροί.

Για να συνεχίσει κανείς την ανάβαση σε μεγαλύτερα υψόμετρα, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από έναν πιστοποιημένο οδηγό βουνού. Αυτή η πρόβλεψη αποσκοπεί στην προστασία των επισκεπτών από τους αυξημένους κινδύνους που ενέχει η ανάβαση σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως οι απότομες κλίσεις, οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: News.gr