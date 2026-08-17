Καταδίκη για βιασμό ηλικιωμένου άνδρα έξω από εκκλησία στο Λονδίνο

Ένοχος για τον βιασμό ενός ηλικιωμένου άνδρα κρίθηκε στο Λονδίνο ο 33χρονος Μπρούκε Ντεσαλάνιε, μετανάστης από την Ερυθραία. Το περιστατικό, το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε ως πράξη «επικίνδυνου δράστη», είχε συμβεί έξω από την εκκλησία St John’s, στο Χάροου, στο βορειοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του περασμένου έτους. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ενώ η υπόθεση εκδικάστηκε πρόσφατα στο Harrow Crown Court.

Η στιγμή της επίθεσης και η διάρκειά της

Η αποτρόπαια πράξη έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του περασμένου έτους. Ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης, καθισμένος σε ένα παγκάκι έξω από την εκκλησία St John’s στο Χάροου. Ο Μπρούκε Ντεσαλάνιε, 33 ετών, τον πήρε από το παγκάκι και τον μετέφερε πίσω από έναν φράχτη, σε σημείο που καλυπτόταν από γρασίδι, όπου και σημειώθηκε ο βιασμός.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναφέρθηκε ότι ο δράστης σταματούσε τις κινήσεις του κάθε φορά που περνούσε κάποιος περαστικός από το σημείο, ελέγχοντας αν τον έβλεπε κανείς. Αυτοκίνητα και ένα διώροφο λεωφορείο συνέχιζαν την κυκλοφορία τους κοντά στην εκκλησία, χωρίς οι οδηγοί και οι πεζοί να αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε.

Η αποκάλυψη του περιστατικού και η επέμβαση των αρχών

Τελικά, μία γυναίκα αντιλήφθηκε όσα συνέβαιναν. Είτε από γειτονικό σημείο, είτε από το μπαλκόνι της ή από το παράθυρο του αυτοκινήτου της, η μάρτυρας είδε την επίθεση και αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία. Οι δυνάμεις της τάξης έφτασαν άμεσα στην περιοχή μετά την κλήση.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, το θύμα εντοπίστηκε ξαπλωμένο στο έδαφος, ενώ ο κατηγορούμενος βρισκόταν κοντά στην πινακίδα της εκκλησίας. Τα στοιχεία του ηλικιωμένου θύματος δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λόγω της φύσης της υπόθεσης και νομικών λόγων.

Το βιντεοληπτικό υλικό ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο

Στα χέρια των αρχών βρέθηκε σημαντικό βιντεοληπτικό υλικό από το σύστημα ασφαλείας του δήμου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο στη δικαστική διαδικασία. Οι εικόνες κατέγραψαν μέρος όσων συνέβησαν, αποτυπώνοντας τον Ντεσαλάνιε να παίρνει τον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν σε βαριά κατάσταση μέθης, και να τον μεταφέρει από το παγκάκι στο γρασίδι.

Ο εισαγγελέας Σάιμον Σάνον περιέγραψε στους ενόρκους στο Harrow Crown Court όσα είχαν αποτυπωθεί στην κάμερα. Είπε ότι το βίντεο έδειχνε τον Ντεσαλάνιε να σταματά την επίθεση κάθε φορά που κάποιος πολίτης περπατούσε κοντά, επιβεβαιώνοντας την παρουσία περαστικών που επηρέαζαν τις κινήσεις του δράστη.

Η στάση του κατηγορούμενου κατά την ανάκριση και τη δίκη

Στην πρώτη του εξήγηση προς τις αρχές, ο Μπρούκε Ντεσαλάνιε αρνήθηκε ουσιαστικά ότι είχε επιτεθεί στον ηλικιωμένο άνδρα. Υποστήριξε, με τη βοήθεια διερμηνέα, ότι τον είχε δει μεθυσμένο και πως η πρόθεσή του ήταν να του προσφέρει βοήθεια.

Ωστόσο, η ανάκριση πήρε διαφορετική τροπή όταν οι αστυνομικοί τού έδειξαν όσα είχαν καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας. Ο 33χρονος ζήτησε τότε να διακοπεί η διαδικασία για να μιλήσει με τον συνήγορό του και, όταν αυτή συνεχίστηκε, δεν απάντησε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Αργότερα, επέλεξε να μην καταθέσει ούτε ενώπιον των ενόρκων. Η δικηγόρος του, Μπίμπι Ιχουόμα, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο συνταξιούχος είχε βιαστεί και ζήτησε από τους ενόρκους να μην αντιδράσουν σπασμωδικά. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης και έπινε νερό καθώς αναπαρήχθη το βίντεο.

Η ετυμηγορία των ενόρκων και η επικείμενη ποινή

Οι ένορκοι στο Crown Court του Χάροου χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες για να κρίνουν ένοχο τον Μπρούκε Ντεσαλάνιε για βιασμό. Η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει τον κατηγορούμενο ως «επικίνδυνο δράστη» λόγω της φύσης της πράξης του.

Η ποινή του 33χρονου άνδρα από την Ανατολική Αφρική αναμένεται να επιβληθεί τους επόμενους μήνες. Η απόφαση αυτή επισφραγίζει την ενοχή του για την επίθεση στον ηλικιωμένο άνδρα έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Πηγή: Ieidiseis