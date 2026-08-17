Τραγωδία στο νησί της Σίφνου, καθώς οι τρεις επιβαίνοντες του ιδιωτικού ελικοπτέρου εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Την είδηση επιβεβαίωσε η δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας πως βρίσκεται στο σημείο της συντριβής και πως μόλις ολοκληρώθηκε η κατάσβεση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17 και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σίφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο που έπεσε, είναι μονοκινητήριο Belavia Bell 206.

Το ελικόπτερο που έπεσε:

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, αντιδήμαρχος του νησιού δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι και οι τρεις επιβαίνοντες.

Συναγερμός σήμανε στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου 2026, έπειτα από την πτώση ελικοπτέρου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο ελικοδρόμιο που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βρύσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες, ενώ δυνάμεις έκτακτης ανάγκης σπεύδουν στο σημείο της πτώσης.

Το χρονικό της συντριβής και η τοποθεσία του περιστατικού

Η πτώση του ελικοπτέρου καταγράφηκε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου 2026. Το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα σημείο που βρίσκεται κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, μια τοποθεσία κεντρική για τη Σίφνο. Πιο συγκεκριμένα, η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βρύσης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του νησιού.

Η ακριβής ώρα και ημερομηνία του συμβάντος, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 17/08/2026, καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο της έκτακτης κατάστασης. Η επιλογή της τοποθεσίας, κοντά στο ελικοδρόμιο και στην Ιερά Μονή Βρύσης, έθεσε σε άμεση εγρήγορση τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι άνδρες της πυροσβεστικής εντόπισαν τρία άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Εικόνες από το σημείο και η εκδήλωση πυρκαγιάς

Αμέσως μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτή η άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς μετά τη συντριβή αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του περιστατικού. Πλάνα που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν καθαρά τη στιγμή που το ελικόπτερο συντρίβεται και ακολούθως τυλίγεται στις φλόγες.

Η εικόνα του φλεγόμενου ελικοπτέρου υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η φωτιά που ξέσπασε άμεσα μετά την πτώση, κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, απαιτεί την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες σπεύδουν στο σημείο.

Επίσημη επιβεβαίωση από τον δήμαρχο του νησιού

Ο δήμαρχος της Σίφνου επιβεβαίωσε τη συντριβή του ελικοπτέρου, παρέχοντας την πρώτη επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το συμβάν. Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των πληροφοριών που κυκλοφορούν για την πτώση του ελικοπτέρου.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, δυνάμεις έκτακτης ανάγκης σπεύδουν προς το σημείο της πτώσης στη Σίφνο. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση και εκτεταμένη, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του ατυχήματος και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας κριθεί απαραίτητη.

Η παρουσία των δυνάμεων στο σημείο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλιση της περιοχής και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση του ελικοπτέρου. Οι ενέργειες των αρχών επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα κοντά στο ελικοδρόμιο και την Ιερά Μονή Βρύσης.

Πηγή: Newsbeast