Πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός, ζημιές στο μηχανοστάσιο

Ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος και σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο. Το περιστατικό, για το οποίο ενημέρωσε το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), έχει κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών. Η Ακτοφυλακή του Ομάν παρέχει συνδρομή στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

Το πλήγμα και οι άμεσες συνέπειες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα. Το περιστατικό συνέβη ενώ το σκάφος πραγματοποιούσε εξερχόμενη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας του πλοίου ανέφερε ότι το πλήγμα προκάλεψε εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο του σκάφους. Η σοβαρότητα της πρόσκρουσης είχε ως τραγική συνέπεια την απώλεια της ζωής ενός μέλους του πληρώματος, προσθέτοντας μια θλιβερή διάσταση στο συμβάν.

Η επίσημη αναφορά του UKMTO

Το UKMTO, το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για όσα συνέβησαν. Στην αναφορά του, το κέντρο επιβεβαίωσε ότι έλαβε πληροφορίες για το συμβάν στα Στενά του Ορμούζ και ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του πλοίου ανέφερε το πλήγμα από άγνωστο βλήμα κατά την εξερχόμενη διέλευση.

Η ανακοίνωση του UKMTO αναφέρει συγκεκριμένα: «Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα».

Η κατάσταση του πληρώματος και η συνδρομή

Μετά το σοβαρό πλήγμα που δέχτηκε το πλοίο, η Ακτοφυλακή του Ομάν κινητοποιήθηκε άμεσα για να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη στα μέλη του πληρώματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ακτοφυλακή συνδράμει ενεργά τους ναυτικούς που επέζησαν του περιστατικού, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, σύμφωνα με τις αναφορές, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο μέσα στην τραγική εξέλιξη της επίθεσης, καθώς αποφεύχθηκε μια πιθανή θαλάσσια ρύπανση στην ευαίσθητη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Διερεύνηση του περιστατικού και το ευρύτερο πλαίσιο

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα. Η έρευνα αυτή στοχεύει στην εξακρίβωση της προέλευσης του άγνωστου βλήματος, καθώς και στην ταυτοποίηση των υπευθύνων για την επίθεση στο πλοίο.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα λίγο μετά τη δήλωση του Ιράν ότι προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρη επίθεση και ότι ετοιμάζεται να «κλιμακώσει» τη δράση του «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή». Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την επίθεση που δέχτηκε το πλοίο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη συλλογή στοιχείων.

Πηγή: Newsit