Καιρός: Τέλος στα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς το μελτέμι εξασθενεί και οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή θα συμβάλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38άρια, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς, με τοπικά φαινόμενα να φτάνουν τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

### Μακεδονία και Θράκη

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. - **Άνεμοι:** Από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά. - **Άνεμοι:** Από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 21 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. - **Άνεμοι:** Από βόρειες και νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με αλλαγή σε δυτικούς το απόγευμα. - **Θερμοκρασία:** Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Βόρειοι και νότιοι 3 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλονίκη

- **Καιρός:** Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά νότιοι νοτιοανατολικοί. - **Θερμοκρασία:** Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.