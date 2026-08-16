Ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε σήμερα συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι. Το κύριο θέμα των συζητήσεων αφορούσε την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την περιοχή.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε προηγηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας της Χαμάς με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών, Χάσαν Ρασάντ, επίσης στο Ελ Αλαμέιν, με αντικείμενο την προώθηση του ίδιου σχεδίου.

Οι συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν

Η συνάντηση του Τζάρεντ Κούσνερ με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι υπογράμμισε την ανάγκη όλων των πλευρών να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή η υπενθύμιση αποτελεί βασικό στοιχείο των διπλωματικών προσπαθειών, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή.

Πριν από τις συνομιλίες του Κούσνερ, το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων Mena είχε μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Χαμάς. Η συνάντηση αυτή, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο της Αιγύπτου στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Η δέσμευση της Χαμάς και οι απαιτήσεις της

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της, επανέλαβε τη δέσμευσή της για την ευόδωση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η δέσμευση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης που είχε δώσει η Χαμάς στα τέλη του Ιουλίου στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την επόμενη φάση του σχεδίου.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να πεισθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη των 15 σημείων και στοχεύει στην έναρξη της εφαρμογής του. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξέφρασε την πρόθεσή της να ενημερώσει την αιγυπτιακή πλευρά για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, αναδεικνύοντας ζητήματα που χρήζουν επίλυσης.

Το αμερικανικό σχέδιο και οι προβλέψεις του

Ο αμερικανικός οδικός χάρτης των 15 σημείων, στον οποίο η Χαμάς έδωσε την έγκρισή της στα τέλη του Ιουλίου, έχει ως βασικό στόχο την έναρξη της «δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για τη Γάζα. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επίλυση της κατάστασης στην περιοχή, με συγκεκριμένες προβλέψεις για τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του οδικού χάρτη συγκαταλέγονται ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα. Αυτά τα σημεία αποτελούν κεντρικούς πυλώνες του σχεδίου, με την υλοποίησή τους να θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η αντίδραση του Ισραήλ και οι επόμενες κινήσεις

Παρά τις προσπάθειες και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο. Ο Νετανιάχου ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς», υπογραμμίζοντας τις διαφορές στις προσεγγίσεις των δύο πλευρών όσον αφορά την επίλυση της κρίσης στη Γάζα.

Ενόψει αυτών των διαφορών, ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα το Ισραήλ. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την άμβλυνση των υφιστάμενων διαφωνιών και την εξεύρεση κοινών τόπων, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Συνεχείς επαφές για την τήρηση της συμφωνίας

Πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «επαφές και συνομιλίες» με διάφορους μεσολαβητές. Οι μεσολαβητές αυτοί περιλαμβάνουν τους Αιγύπτιους, τους Καταριανούς και τους Τούρκους, οι οποίοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή.

Ο στόχος αυτών των συνεχών επαφών είναι να πεισθεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα οδηγήσουν στην πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast