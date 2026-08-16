Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχεία αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περιόδου μετάδοσης, έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση.

Αυξημένη επιβάρυνση και εγρήγορση

Η χώρα μας βρίσκεται και φέτος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι εκτιμήσεις του ΕΟΔΥ υποδεικνύουν ότι η φετινή περίοδος μετάδοσης μπορεί να αποδειχθεί μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών, ειδικά όσον αφορά στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων που αναμένονται να καταγραφούν.

Η κυκλοφορία του ιού παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση, με τις περιοχές της Αττικής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα κρούσματα, ακόμα και στα αρχικά στάδια της περιόδου μετάδοσης, έχει οδηγήσει τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιδημιολογική εικόνα

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου αποδίδεται σε έναν σύνθετο συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Η Δανάη Περβανίδου, MD, MPH, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ, ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν συσχετιστεί περισσότερο με τις εποχικές εξάρσεις του ιού.

Ως παράδειγμα, η κ. Περβανίδου επεσήμανε ότι ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική, ο οποίος ήταν ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, πιθανόν συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση. Η συνέντευξη της κ. Περβανίδου δόθηκε στη δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Έφη Φουσέκη.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής συμπεριφοράς του ιού

Παρά την αυξημένη ανησυχία και την έντονη κυκλοφορία του ιού, ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις που να υποδηλώνουν αλλαγή στη συμπεριφορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Επίσης, δεν έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Αυτό σημαίνει ότι η φετινή έξαρση δεν οφείλεται σε κάποια μετάλλαξη ή ενίσχυση του ιού, αλλά κυρίως στις περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και τη δράση των κουνουπιών, όπως αναφέρθηκε από τις υγειονομικές αρχές.

Εγκατάσταση του ιού και ετήσια εμφάνιση κρουσμάτων

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σχεδόν κάθε χρόνο, από το 2010 και μετά, σε κάθε περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Αυτή η σταθερή επανεμφάνιση υποδηλώνει ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας.

Ως εκ τούτου, η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης θεωρείται αναμενόμενη. Η παρουσία του ιού αποτελεί πλέον ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο για την Ελλάδα, καθιστώντας αναγκαία τη διαρκή επιτήρηση και τα μέτρα προστασίας.

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και κοινού

Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη προβεί σε ενημερωτικές ενέργειες από τον Μάιο του 2026, απευθυνόμενος πανελλαδικά στους επαγγελματίες υγείας. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίησή τους για την ανάγκη εγρήγορσης και την έγκαιρη διάγνωση τυχόν περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ενημέρωσε και το κοινό σχετικά με την αναμενόμενη επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Μαζί με την ενημέρωση, δόθηκαν και τα συνιστώμενα μέτρα προστασίας, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis