Ινδονησία: Τουλάχιστον 51 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ

Ένας φονικός σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ έπληξε χθες Σάββατο το πρωί την ανατολική Ινδονησία, και συγκεκριμένα την επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 51 νεκρούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Ο απολογισμός των θυμάτων και των τραυματιών

Ο φονικός σεισμός είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις των αρχών. Πέρα από τους νεκρούς, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους, ανέφερε σε τηλεοπτική σύσκεψη ότι 36 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Επιπλέον, άλλοι 77 πολίτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Ο σεισμός των 7,7 ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε χθες Σάββατο το πρωί, ακολουθήθηκε από έναν μεγάλο αριθμό μετασεισμών, φτάνοντας τους 342. Αυτό το γεγονός καθιστά τον συγκεκριμένο σεισμό τον πιο φονικό στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά από εκείνον του 2022, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων στη Δυτική Ιάβα.

Εκτεταμένες εκτοπίσεις και συνθήκες διαβίωσης

Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους μετά το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ειδικότερα, στην περιοχή Σίκα, περισσότεροι από 3.300 κάτοικοι εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο εκκένωσης, όπως δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Οι συνθήκες διαβίωσης για τους εκτοπισμένους είναι δύσκολες. Κάτοικοι της Σίκα αναγκάστηκαν να μείνουν έξω από τα σπίτια τους που κατέρρευσαν, στήνοντας αυτοσχέδια αντίσκηνα από μουσαμάδες. Κάποιοι από αυτούς έλαβαν ιατρική φροντίδα σε αντίσκηνο που είχε στηθεί έξω από το νοσοκομείο της πόλης-λιμανιού Μαουμέρε. Ο Αμπντούλ Μούτας, 63 ετών, περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας ότι «έφερα μόνο το σώμα μου» και ότι αυτός και η οικογένειά του κοιμήθηκαν σε μουσαμά στη σκιά δέντρων στην πόλη Σίκα, καθώς «τα νερά σηκώνονταν, έτσι τρέξαμε να σωθούμε».

Ο αξιωματούχος της Σίκα, Σάιμον Σουμπάντι, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο KompassTV ότι «σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σίκα δεν τόλμησαν να μείνουν μέσα στα σπίτια, έτσι κοιμήθηκαν σε μια βεράντα ή ένα αντίσκηνο έξω». Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση βοήθεια και υποστήριξη στους πληγέντες.

Καταστροφές σε υποδομές και επιχειρήσεις διάσωσης

Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Αναφέρθηκαν αποκλεισμοί δρόμων και εκτεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ πολλά άλλα κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Οι διασώστες της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας κατάφεραν να φτάσουν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί λόγω των κατολισθήσεων. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση αγνοουμένων, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Κινητοποίηση δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες, έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός δυνάμεων στην περιοχή. Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Τέντι Ίντρα Βιτζάγια. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διατήρηση της τάξης στις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader