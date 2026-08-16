Τραγικός είναι ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Ινδονησία το Σάββατο (15/08/2026). Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των εκτεταμένων καταστροφών, των κατολισθήσεων και των αλλεπάλληλων μετασεισμών.

Τραυματίες, ζημιές και εκατοντάδες μετασεισμοί

Ο σεισμός εκδηλώθηκε στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα και αποτελεί τον πλέον φονικό στη χώρα μετά την τραγωδία του 2022 στη Δυτική Ιάβα.

Τραυματίες : Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους, 36 άνθρωποι νοσηλεύονται σοβαρά και άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

: Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους, 36 άνθρωποι νοσηλεύονται σοβαρά και άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Μετασεισμική ακολουθία : Έχουν καταγραφεί 342 μετασεισμοί, κρατώντας τους κατοίκους σε κατάσταση διαρκούς πανικού.

: Έχουν καταγραφεί 342 μετασεισμοί, κρατώντας τους κατοίκους σε κατάσταση διαρκούς πανικού. Καταστροφές υποδομών: Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν, ενώ 20 πρατήρια καυσίμων τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω γενικευμένων διακοπών ρεύματος.

Δραματικές ώρες στην περιοχή Σίκα και τη Μαουμέρε

Στην πληγείσα περιοχή Σίκα, πάνω από 3.300 κάτοικοι κατέφυγαν σε τοπικό στάδιο ή διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, σε αυτοσχέδια αντίσκηνα από μουσαμάδες και βεράντες, φοβούμενοι νέα κατάρρευση ή άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο της πόλης-λιμανιού Μαουμέρε, οι γιατροί παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε πρόχειρες σκηνές έξω από το κτίριο.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δυνάμεις στο πεδίο : Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες.

: Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες. Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια : Διασωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσπελάσουν αποκλεισμένες περιοχές από κατολισθήσεις. Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημος αριθμός αγνοουμένων, εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από χαλάσματα.

: Διασωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσπελάσουν αποκλεισμένες περιοχές από κατολισθήσεις. Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημος αριθμός αγνοουμένων, εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από χαλάσματα. Έκτακτη ανάγκη: Η τοπική κυβέρνηση εξετάζει την άμεση κήρυξη της επαρχίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποδέσμευση έκτακτων κονδυλίων.

Η Ινδονησία, με πληθυσμό 290 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκεται πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη τεκτονική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η ίδια περιοχή είχε πληγεί το 1992 από σεισμό 7,5 Ρίχτερ με βαρύτατο φόρο αίματος.