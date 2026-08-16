Η εκτέλεση αντικαθεστωτικού διαδηλωτή στο Ιράν

Το καθεστώς του Ιράν προχώρησε σήμερα το πρωί στην εκτέλεση του Σαχράμ Σαντέγκι, ενός αντικαθεστωτικού διαδηλωτή που είχε καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα. Ο Σαντέγκι είχε παρασύρει σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Από την ενέργειά του αυτή, επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Η εκτέλεση του Σαχράμ Σαντέγκι

Η θανατική ποινή εκτελέστηκε σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο Σαχράμ Σαντέγκι, ο οποίος βρισκόταν αντιμέτωπος με τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, οδηγήθηκε στην εκτέλεση μετά την επικύρωση της καταδικαστικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Η υπόθεση του Σαντέγκι αφορά ένα περιστατικό που έλαβε χώρα εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν τον περασμένο Ιανουάριο. Η καταδίκη του και η επακόλουθη εκτέλεση αποτελούν μέρος των μέτρων που λαμβάνει το καθεστώς απέναντι σε όσους θεωρεί ότι δρουν ενάντια στις αρχές του.

Το περιστατικό στην πόλη Καράτζ

Το περιστατικό για το οποίο καταδικάστηκε ο Σαχράμ Σαντέγκι συνέβη στην πόλη Καράτζ, μια περιοχή όπου εκδηλώθηκαν έντονες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Τον Ιανουάριο, ο Σαντέγκι φέρεται να παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του μια ομάδα αστυνομικών, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά εξ αυτών.

Η ενέργεια αυτή καταγράφηκε ως ένα σοβαρό αδίκημα, το οποίο οδήγησε στην άμεση σύλληψη και στη συνέχεια στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη. Οι λεπτομέρειες του περιστατικού, όπως μεταδόθηκαν, υπογραμμίζουν τη σκόπιμη φύση της πράξης του Σαντέγκι εναντίον των αρχών επιβολής του νόμου.

Η δικαστική διαδικασία και η ποινή

Την υπόθεση του Σαχράμ Σαντέγκι ανέλαβε το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ, το οποίο και του επέβαλε την ανώτατη ποινή. Συγκεκριμένα, ο διαδηλωτής καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δήμευση της περιουσίας του.

Οι κατηγορίες εναντίον του Σαντέγκι ήταν ιδιαίτερα βαριές, καθώς αφορούσαν «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων». Η απόφαση αυτή βασίστηκε στον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η επικύρωση της καταδικαστικής απόφασης

Η καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ δεν ήταν άμεση στην εκτέλεσή της. Προηγήθηκε η διαδικασία επικύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο εξέτασε την υπόθεση και επιβεβαίωσε την ετυμηγορία.

Μετά την επικύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο, η ποινή του Σαχράμ Σαντέγκι κατέστη τελεσίδικη, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεσή της. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει την τήρηση των νομικών πλαισίων του Ιράν, όπως αυτά εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast