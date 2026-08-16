Τραγωδία στην Ουγγαρία: 12 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι

Μία τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16.08.2026) στην Ουγγαρία, όταν ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με τραγικό απολογισμό δώδεκα νεκρούς και τουλάχιστον δέκα τραυματίες.

Οι ουγγρικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για πιθανή αποκοίμηση του οδηγού στο τιμόνι. Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η τοποθεσία και η ώρα του δυστυχήματος

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο στα ανατολικά της Ουγγαρίας, κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες. Το λεωφορείο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Μ3, με κατεύθυνση προς τη Νιρεγκιχάζα, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Η ώρα του τροχαίου προσδιορίζεται ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, συγκεκριμένα στις 16 Αυγούστου του 2026. Η ακριβής ώρα δεν αναφέρεται, αλλά η αναφορά σε «πρώτες πρωινές ώρες» υποδηλώνει συνθήκες που μπορεί να επηρέασαν την οδήγηση.

Οι λεπτομέρειες της μοιραίας εκτροπής

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, το λεωφορείο, το οποίο έφερε πολωνικές πινακίδες, «εξετράπη από το ευθύ τμήμα του δρόμου». Η εκτροπή αυτή οδήγησε το όχημα εκτός του οδοστρώματος.

Μετά την απώλεια ελέγχου, το λεωφορείο έπεσε σε ένα χαντάκι που βρισκόταν δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Η πτώση αυτή είχε ως συνέπεια την ανατροπή του οχήματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό πολλών επιβαινόντων και τον τραυματισμό άλλων.

Το λεωφορείο και ο αριθμός των επιβαινόντων

Το όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα τουριστικό λεωφορείο, όπως επιβεβαιώνουν οι πηγές. Το γεγονός ότι έφερε πολωνικές πινακίδες υποδεικνύει την προέλευσή του και ενδεχομένως την εθνικότητα των επιβατών, αν και αυτό δεν αναφέρεται ρητά.

Συνολικά, στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν πενήντα επτά (57) επιβάτες. Επιπλέον, στο όχημα βρίσκονταν και δύο οδηγοί, γεγονός που είναι συνηθισμένο σε μακρινά ταξίδια για την εναλλαγή τους και την αποφυγή κόπωσης.

Η πιθανή αιτία και η πορεία της έρευνας

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, όπως αναφέρθηκε από την τοπική αστυνομία, κάνουν λόγο για πιθανή αποκοίμηση του οδηγού. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε ότι ο οδηγός «πιθανότατα αποκοιμήθηκε» ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, οδηγώντας στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου τέθηκε υπό κράτηση από τις ουγγρικές αρχές. Η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο τραγικός απολογισμός και η αντίδραση του πρωθυπουργού

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι ιδιαίτερα βαρύς, με δώδεκα ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Για την τραγωδία τοποθετήθηκε και ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Πέτερ Μάγκιαρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο δυστύχημα με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, ανακοινώνοντας τα στοιχεία της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit