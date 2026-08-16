Βερολίνο: Γυναίκα βούτηξε στο κενό από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά

Συγκλονιστικές εικόνες που κόβουν την ανάσα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το Βερολίνο, όπου μια γυναίκα πήδηξε στο κενό από τον 11ο όροφο φλεγόμενου κτιρίου για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/08/2026) στην περιοχή Φρίντριχσαϊν, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Ostbahnhof), σε πολυκατοικία 21 ορόφων, αφήνοντας συνολικά 13 τραυματίες.

Η στιγμή της βουτιάς από τα 35 μέτρα

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη στο διαμέρισμά της ενώ οι φλόγες πλησίαζαν και ο πυκνός, αποπνικτικός καπνός είχε καλύψει τον χώρο. Σε κατάσταση απόγνωσης, βγήκε στο στενό περβάζι του παραθύρου, σε ύψος περίπου 35 μέτρων από το έδαφος.

Το εμπόδιο: Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μέχρι τον 9ο όροφο, καθιστώντας αδύνατη την απευθείας προσέγγιση της γυναίκας στον 11ο όροφο.

Η απόφαση: Βλέποντας τις φλόγες να την πλησιάζουν, η γυναίκα αποφάσισε να πηδήξει στο κενό προς το μέρος του γερανού.

Η ηρωική επέμβαση του πυροσβέστη

Δύο ορόφους χαμηλότερα, μέσα στο ειδικό «καλάθι» διάσωσης της σκάλας, ένας πυροσβέστης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία. Την ώρα που η γυναίκα έπεφτε, κατάφερε να την αρπάξει στον αέρα και να τη συγκρατήσει με ασφάλεια μέσα στο καλάθι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 130 πυροσβέστες μέχρι να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Αν και το κτίριο είχε εκκενωθεί, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη ερευνώνται από τις τοπικές αρχές.

Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am heutigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht verletzt. pic.twitter.com/BCdpRYPBM6 — ColdJack (@TheColdJack) August 14, 2026