Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στην Πάρο, με πρωταγωνιστές έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Η διαφωνία τους αφορούσε μια θέση στάθμευσης, με αποτέλεσμα να ανταλλάξουν βαριές ύβρεις και στη συνέχεια να πιαστούν στα χέρια. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο του νησιού, το οποίο αυτή την περίοδο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες.

Η αφορμή της έντασης

Το άγριο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, στην πιάτσα των ταξί της Πάρου. Η ένταση προκλήθηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων επιχείρησε να παρκάρει μια γουρούνα που ανήκει στην επιχείρηση, σε μια θέση που, κατά τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα δικά τους οχήματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή του υπαλλήλου πυροδότησε την αντίδραση του οδηγού ταξί, οδηγώντας σε μια λεκτική αντιπαράθεση που γρήγορα κλιμακώθηκε. Η διαφωνία για τον χώρο στάθμευσης αποτέλεσε την αιτία για την οποία οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν σε σωματική αντιπαράθεση.

Η σωματική επίθεση και η αντίδραση

Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αρχικά βαριές ύβρεις. Σε κάποια στιγμή, ο οδηγός ταξί όρμησε στον ηλικιωμένο υπάλληλο. Τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε πάνω στη γουρούνα, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο.

Ο ηλικιωμένος υπάλληλος, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, χτύπησε τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Η σφοδρότητα της επίθεσης και η αντίδραση του υπαλλήλου καταδεικνύουν την ένταση που επικράτησε στο σημείο, μπροστά στα μάτια πιθανόν περαστικών και τουριστών.

Το τέλος του καβγά και οι συνέπειες

Το άγριο επεισόδιο έληξε τελικά χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και χώρισαν τους δύο άνδρες. Η επέμβαση αυτή ήταν καθοριστική για να σταματήσει η σωματική αντιπαράθεση και να αποφευχθούν περαιτέρω τραυματισμοί.

Ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, ο οποίος δέχθηκε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, μεταφέρθηκε για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή του δεν κινδυνεύει, ωστόσο η ανάγκη για ιατρική βοήθεια ήταν άμεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποια καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό.

Το πλαίσιο του επεισοδίου στην Πάρο

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νησί, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Άνθρωποι του νησιού απέδωσαν το επεισόδιο στην έλλειψη αστυνόμευσης στην πιάτσα των ταξί. Αυτή η έλλειψη αστυνόμευσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθιστά ασαφές ποιος και πού μπορεί να σταθμεύει οχήματα.

Η ασάφεια αυτή, σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση και τον μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την Πάρο, δημιουργεί συνθήκες έντασης και διενέξεων για θέσεις στάθμευσης. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς κανονισμούς και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki