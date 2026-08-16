Έξι νεκροί από φονικές πλημμύρες και καταιγίδες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική πολιτεία Ιντιάνα, η οποία επλήγη αυτή την εβδομάδα από σφοδρές πλημμύρες και καταιγίδες. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα 4χρονο αγόρι, ενώ οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε υποδομές. Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, ενημέρωσε τον Τύπο για την κατάσταση, ενώ ζήτησε και έλαβε ομοσπονδιακή βοήθεια.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι πληγείσες περιοχές

Οι φονικές πλημμύρες και οι ισχυρές καταιγίδες που πλήττουν την Ιντιάνα από την Τρίτη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, σύμφωνα το Reuters. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα 4χρονο αγόρι, ενώ νεκροί είναι επίσης τρεις γυναίκες και δύο άνδρες. Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε διάφορες κομητείες της πολιτείας, με δύο στην κομητεία Ντέλαγουερ και από έναν στις κομητείες Τζένινγκς, Λέικ, Πόρτερ και ΛαΠόρτ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις διάσωσης σε τομείς που πλημμύρισαν, με δεκάδες κατοίκους να έχουν διασωθεί. Επιπλέον, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Indianapolis Star.

Η έναρξη και η ένταση των φαινομένων

Οι σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα την 11η Αυγούστου, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Μάικ Μπράουν σε ανακοίνωσή του. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας έναν όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε όλη την πολιτεία, οδηγώντας σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Το αίτημα για ομοσπονδιακή βοήθεια

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι και «αποθεματικά κεφάλαια» για να αντιμετωπιστούν οι «δύσκολες ημέρες» που βιώνει η πολιτεία του. Ωστόσο, ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια και τόνισε μέσω X πως ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημα του κυβερνήτη, όπως ανέφερε μερικές ώρες αργότερα η Indianapolis Star. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη χορήγηση ομοσπονδιακής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Εκτεταμένες διασώσεις και προβλήματα υποδομών

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν διασωθεί από τις πλημμυρισμένες περιοχές. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε ορισμένες περιοχές, βίντεο δείχνουν εμπορεύματα από καταστήματα να παρασύρονται από τα νερά, υποδεικνύοντας την έκταση των καταστροφών. Επιπλέον, σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές έμειναν κάποια στιγμή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις πληγείσες κοινότητες.

Η επέκταση της κακοκαιρίας σε γειτονικές πολιτείες

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο στην Ιντιάνα, αλλά επηρέασε επίσης τις πολιτείες Ιλινόι, Οχάιο και Κεντάκι. Στο Οχάιο, καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος, καθώς οι πλημμύρες εμπόδισαν τους διασώστες να προσεγγίσουν εγκαίρως έναν άνθρωπο στην περιοχή Ρόουζβιλ.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μια ευρύτερη περιοχή των ΗΠΑ, με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν βιώσει ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρές καταιγίδες αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας σε πολλαπλές διασώσεις από τα νερά και σε κατεστραμμένες κοινότητες.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast