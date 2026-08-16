Ισπανικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου στη Ρουμανία, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας. Ένα ισπανικό μαχητικό F-18, το οποίο συμμετείχε σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, εντόπισε τον στόχο και προχώρησε στην κατάρριψή του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 05:01 το πρωί, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας.

Η πορεία του drone και η κατάρριψη

Το drone εντοπίστηκε από τα ραντάρ να εισέρχεται στη Ρουμανία από την πλευρά της Μολδαβίας. Συγκεκριμένα, η είσοδος στον ρουμανικό εναέριο χώρο έγινε περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γαλάτσι, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Το ισπανικό F-18, ως μέρος της αποστολής του ΝΑΤΟ, «κλείδωσε» τον στόχο με το ραντάρ του. Αφού έλαβε την απαραίτητη άδεια για εμπλοκή, προχώρησε στην κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Συντρίμμια και συνέπειες

Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα συντρίμμια του drone φαίνεται να έπεσαν σε μια ακατοίκητη περιοχή. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χωριά, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές από την πτώση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone. Περιορίστηκε να αναφέρει την πορεία από την οποία εισήλθε στη χώρα, δηλαδή από τη γειτονική Μολδαβία.

Επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία αντιμετωπίζει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της. Αυτές οι παραβιάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρουμανία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτει χερσαία σύνορα μήκους περίπου 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει καταγράψει επανειλημμένες εισόδους ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Προηγούμενα περιστατικά και ο απολογισμός του 2026

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για το τέταρτο drone που καταρρίπτεται πάνω από τη Ρουμανία μέσα στο 2026. Αυτό υπογραμμίζει την αυξημένη δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της περιοχής, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει επανειλημμένες παραβιάσεις.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ρουμανικά μαχητικά F-16 είχαν καταρρίψει τρία ρωσικά drones. Αυτά τα drones είχαν εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο της Ρουμανίας για πρώτη φορά έπειτα από δεκάδες τέτοιες παραβιάσεις στη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον χρόνων εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Επιπλέον, η Ρουμανία έχει αντιμετωπίσει νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, σε διαδρομές σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast