Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ για το πλήρωμα του USS Αβραάμ Λίνκολν – Αρνείται τις καταγγελίες ο Τραμπ

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποβαθμίζει τις ανησυχίες που εκφράζονται. Παρά τις πιέσεις από νομοθέτες για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ψυχική υγεία του πληρώματος έπειτα από εννέα μήνες συνεχούς ανάπτυξης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τα σχετικά ρεπορτάζ, τονίζοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο έχει ως βάση το Σαν Ντιέγκο, βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και εννέα μήνες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες. Πολλαπλές αναφορές δείχνουν ότι οι οικογένειες των μελών του πληρώματος ανησυχούν έντονα για την έλλειψη τροφίμων και άλλων βασικών προμηθειών.

Οι ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες στο USS Αβραάμ Λίνκολν είναι σοβαρές. Το αεροπλανοφόρο δεν έχει δέσει σε λιμάνι εδώ και τουλάχιστον 200 ημέρες, παρά το γεγονός ότι ο κανονικός προγραμματισμός προβλέπει στάσεις κάθε 30 με 45 ημέρες, εκτός αν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαγορεύουν. Οικογένειες ναυτών κατήγγειλαν ότι το πλήρωμα στερείται βασικών ειδών, όπως προϊόντα υγιεινής, και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του μολυσμένου νερού.

Η εξάντληση και το χαμηλό ηθικό φέρονται να κυριαρχούν μεταξύ των 5.000 και πλέον ατόμων του πληρώματος. Ήδη, τουλάχιστον ένας ναύτης βρέθηκε στη θάλασσα, γεγονός που ώθησε το αμερικανικό Ναυτικό να ξεκινήσει έρευνα. Δημοσιεύματα των Military Times κάνουν λόγο και για άλλες αντίστοιχες απόπειρες από το πλήρωμα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ψυχική τους υγεία.

Η θέση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως το πλοίο βρίσκεται ανεπτυγμένο για χρονικό διάστημα «ούτε κατά διάνοια αρκετό». Ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο οι οικογένειες του πληρώματος των 5.000 και πλέον ατόμων ανησυχούν για την ευημερία τους.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανησυχία των συγγενών, ο πρόεδρος απάντησε αφοπλιστικά: «Όχι, δεν ανησυχούν». Παράλληλα, σημείωσε ότι το USS Τζορτζ Ουάσιγκτον βρίσκεται καθ’ οδόν για να αντικαταστήσει το Λίνκολν στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του ασκούντος χρέη υπουργού Ναυτικού

Από την πλευρά του, ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ζωής στο πλοίο και ότι «αντιμετωπίστηκε ένας μικρός αριθμός περιστατικών ψυχικής υγείας». Πρόσθεσε ότι τα γεύματα «προσαρμόστηκαν όταν δεν υπήρχε δυνατότητα φρέσκου ανεφοδιασμού, χωρίς να χαθεί ούτε ένα γεύμα», αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τις υπόλοιπες καταγγελίες των οικογενειών.

Ο Κάο τόνισε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέοι και οι νέες μας έχουν πιεστεί στα όριά τους, αλλά δεν λύγισαν ποτέ. Είναι δικαιολογημένα κουρασμένοι, αλλά ποτέ δεν έμειναν εκτός μάχης». Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αναγνωρίζοντας την κούραση του πληρώματος, αλλά αρνούμενος την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων.

Καταγγελίες για τα μέσα ενημέρωσης

Ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι «προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πολεμιστές μας ως θύματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό «δεν είναι μόνο ανέντιμο, αλλά απομακρύνει και την προσοχή από τον εχθρό».

Μέσα ενημέρωσης όπως οι Navy Times, οι Military Times και η Stars and Stripes ήταν από τα πρώτα που ανέδειξαν την κατάσταση και τις ανησυχίες γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία του πληρώματος του USS Αβραάμ Λίνκολν, φέρνοντας το θέμα στην επικαιρότητα και προκαλώντας την πολιτική αντίδραση.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki