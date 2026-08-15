Ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία για τον Σέριφ Εντιαγιέ: Συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για δανεισμό

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σέριφ Εντιαγιέ, καθώς τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ. Η υπόθεση του 30χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού έχει περάσει στην τελική ευθεία, με τον παίκτη να αναμένεται στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες.

Η πληροφορία αυτή έρχεται μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κινείται για την προσθήκη του έμπειρου φορ, ο οποίος αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό.

Η συμφωνία και οι λεπτομέρειες

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τον μονοετή δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού. Το deal περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ.

Την είδηση της συμφωνίας μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, με τον Οzbudak του spordepor.com να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «η Σαμσουνσπόρ και ο ΠΑΟΚ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Σέριφ Εντιαγιέ». Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Η στάση του ΠΑΟΚ και προηγούμενα περιστατικά

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση της πληροφορίας. Η επιφυλακτική στάση του συλλόγου εξηγείται από προηγούμενα περιστατικά που έλαβαν χώρα σε άλλες μεταγραφικές υποθέσεις.

Στο παρελθόν, οι Βάνια Ντρκούσιτς και Γουλιάμ Μικελμπρενσίς είχαν συμφωνήσει με τον «Δικέφαλο», αλλά ανέτρεψαν τα δεδομένα την τελευταία στιγμή και δεν ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα επιθυμούν να αποφύγουν την επανάληψη παρόμοιων σκηνικών και διατηρούν χαμηλούς τόνους μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων σταδίων της μεταγραφής.

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει πρόταση στον ποδοσφαιριστή και την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο εκείνος την είχε απορρίψει. Τα δεδομένα άλλαξαν και οι επαφές των δύο πλευρών επανήλθαν σε διαφορετική βάση, οδηγώντας την υπόθεση κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Σέριφ Εντιαγιέ είναι 30 ετών και έχει ύψος 1,90 μ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός διαθέτει εμπειρία από αρκετά διαφορετικά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί σε Βέλγιο, Κροατία, Τουρκία, Κίνα και Σερβία.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες των Μπέβερεν, Γκόριτσα, Γκεζτέπε, Shanghai Port, Άδανα Ντεμίρσπορ, Ερυθρού Αστέρα και Σαμσουνσπόρ. Στη Σαμσουνσπόρ βρέθηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αποκτήθηκε αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η στατιστική του ποδοσφαιριστή

Ο Σέριφ Εντιαγιέ μετρά συνολικά 116 γκολ στην επαγγελματική του διαδρομή. Την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος σε Ερυθρό Αστέρα και Σαμσουνσπόρ, κατέγραψε 13 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 συμμετοχές.

Ειδικότερα, με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ πέρσι, σημείωσε 10 γκολ και 3 ασίστ σε 29 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League. Την προηγούμενη διετία, με τον Ερυθρό Αστέρα, είχε εντυπωσιακές εμφανίσεις, με 40 γκολ και 12 ασίστ σε 89 αγώνες.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός βρέθηκε στην αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας έχει καταγράψει 19 εμφανίσεις και τέσσερα γκολ, κάνοντας το ντεμπούτο του το 2024.

Η ανάγκη για ενίσχυση του ΠΑΟΚ

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την απουσία σέντερ φορ και την καθυστέρηση στην απόκτησή του. Ο νεαρός Μύθου δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, ενώ δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Γερεμέγεφ από τον Λίσι, ο οποίος επέλεξε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Καμαρά στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητά δύο φορ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Η επικείμενη απόκτηση του Σέριφ Εντιαγιέ σηματοδοτεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από Gazzetta.gr

Φωτογραφία: Gazzetta.gr