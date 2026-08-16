Η χώρα καίγεται και ο Πρωθυπουργός κάνει διακοπές: Πολιτική κρίση και ηγεσία στην Ευρώπη

Οι κρίσεις δεν έχουν ημερολόγιο. Γεωπολιτικές εντάσεις, μεταναστευτικές πιέσεις και φυσικές καταστροφές έχουν πλήξει την Ευρώπη το καλοκαίρι, την περίοδο που πολλοί πολιτικοί ηγέτες βρίσκονται σε διακοπές. Σύμφωνα με το Politico, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαθέτουν μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να λειτουργούν ακόμα και με την απουσία των πρωθυπουργών ή υπουργών τους. Ωστόσο, όταν μια σοβαρή κρίση προκύπτει, η εικόνα που εκπέμπει ένας πολιτικός προς τους πολίτες αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Όλγα Άισελε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με εξειδίκευση στην επικοινωνία κρίσεων, υπογραμμίζει τη σημασία των συναισθημάτων στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. «Τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μιας κρίσης», αναφέρει. Οι άνθρωποι που βιώνουν μια καταστροφή συχνά αισθάνονται ανασφάλεια, θυμό ή απόγνωση και επιθυμούν να νιώθουν ότι οι κυβερνώντες τους ακούνε. «Η φυσική παρουσία μπορεί να δείξει πολύ πιο αποτελεσματικά ότι αυτά τα συναισθήματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ακούγονται», προσθέτει.

Ο Σάντσεθ και η κρίση στη Θέουτα

Στις 30 Ιουλίου, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των πολυήμερων καλοκαιρινών διακοπών του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση, καθώς περίπου 72.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Αντιδρώντας, ανέβαλε τις διακοπές του και ταξίδεψε στην περιοχή, όπου έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα και απάντησε στις επικρίσεις άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Αφού η κατάσταση θεωρήθηκε υπό έλεγχο, συνέχισε τις προγραμματισμένες διακοπές του στο νησί Λανθαρότε.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στην Ισπανία, με τον αναπληρωτή γραμματέα του Λαϊκού Κόμματος, Ελία Μπεντόδο, να τον κατηγορεί για «πρωτοφανή εγωισμό», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα δεν είχε επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. «Ο Σάντσεθ προσβάλλει τον ισπανικό λαό παραμένοντας στις διακοπές του στην παραλία», δήλωσε.

Η ισπανική κυβέρνηση αντέτεινε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει διαθέσιμος, συμμετέχει σε συσκέψεις από απόσταση και ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί κανονικά.

Η φον ντερ Λάιεν και οι διακοπές της

Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που προσπαθεί να συνδυάσει τις διακοπές του με την αντιμετώπιση κρίσεων. Την ώρα που οι πρωθυπουργοί Ισπανίας και Ιταλίας αντάλλασσαν δημόσιες επικρίσεις λόγω της αναστολής της ελεύθερης μετακίνησης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρισκόταν σε διακοπές σε άγνωστη αγροτική τοποθεσία. Παρά την αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο ζητώντας προτάσεις για ονόματα δύο νεοσσών που γέννησε η κότα της, Chickeletta.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η φον ντερ Λάιεν παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και «παραμένει σε συνεχή επαφή με την ομάδα της στις Βρυξέλλες και το Κολέγιό της». «Παρότι ο χρόνος με την οικογένεια είναι σημαντικός, παρακολουθεί πάντα στενά όλα τα κρίσιμα ζητήματα, παραμένει πλήρως ενεργή και παρεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πρόεδρός της ήταν σε καθημερινή επικοινωνία με τους τρεις επιτρόπους που ασχολούνται άμεσα με την κρίση στη Θέουτα και ότι παραμένει σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πολιτικές συνέπειες και η διαχείριση κρίσεων

Η πολιτική ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τις διακοπές ενός ηγέτη κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η εκμετάλλευση του περιστατικού από την αντιπολίτευση και η κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Στη Γερμανία, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την υπουργό Περιβάλλοντος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Ούρσουλα Χάινεν-Έσερ, που αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2022, όταν έγινε γνωστό ότι είχε επιστρέψει στις διακοπές της στη Μαγιόρκα μετά από καταστροφικές πλημμύρες που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 180 ανθρώπους. Αντίστοιχα, η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας, Αν Σπίγκελ, παραιτήθηκε επίσης μετά από διακοπές στη Γαλλία κατά τη διάρκεια κρίσης.

Η Ευαγγελίνα Πετρίδου, ειδικός στη διαχείριση κρίσεων και καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Mid Sweden University, τονίζει ότι η πολιτική ζημιά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης της αντιπολίτευσης και της ικανότητας των θεσμών να διαχειριστούν αποτελεσματικά την κρίση.