Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο από το Μπέρμιγχαμ

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές του το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία, καθώς αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος. Η άφιξή του στην Αθήνα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγο μετά τη 01:30, μαζί με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι.

Η υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Μίλτος Τεντόγλου έγινε δεκτός από εκπροσώπους του ελληνικού αθλητισμού. Τον υποδέχθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Τασούλα Κελεσίδου, η οποία του πρόσφερε μία ανθοδέσμη. Επίσης, παρούσα στην υποδοχή ήταν και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, ο Έλληνας πρωταθλητής φορούσε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του και το επιδείκνυε περιχαρής. Έδειξε υπερήφανα το νέο του χρυσό μετάλλιο στους παρευρισκόμενους, μετά την επιτυχημένη του παρουσία στο Μπέρμιγχαμ.

Οι δηλώσεις του πρωταθλητή

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του, ο Μίλτος Τεντόγλου αναφέρθηκε στους επόμενους αγώνες του και την προετοιμασία που απαιτείται. Σημείωσε ότι έχει «πολύ δουλειά μπροστά του», παρά την πρόσφατη επιτυχία του. Ο πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε».

Πρόσθεσε επίσης: «Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του και την άμεση επιστροφή του στις προπονητικές του υποχρεώσεις, παρά την κούραση από τον αγώνα και το ταξίδι.

Επόμενοι αγώνες και στόχοι

Ο Μίλτος Τεντόγλου προανήγγειλε την έναρξη των επόμενων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ξεκινώντας από το Diamond League. Όπως είπε ο ίδιος: «Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond League, θα με δείτε στην τηλεόραση». Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς σημαντικών διοργανώσεων για τον Έλληνα αθλητή.

Ο πρωταθλητής ανέφερε ότι θα έχει αγώνες κάθε εβδομάδα, συνολικά τέσσερις σημαντικούς αγώνες. Εξέφρασε την επιθυμία του να τα πάει καλά σε αυτές τις επικείμενες διοργανώσεις, δείχνοντας την προσήλωσή του στους νέους στόχους που έχει θέσει.

Σχέδια για τον αγώνα ultimate και την εμφάνιση

Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε και για τον αγώνα Ultimate, εκφράζοντας την πρόθεσή του να τον κερδίσει. «Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να κερδίσει και τον τελικό του Diamond League, για τον οποίο έχει ήδη ένα σχέδιο.

Για την προετοιμασία του, είπε: «Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες». Όσον αφορά την εμφάνισή του στον αγώνα, ο Τεντόγλου ανέφερε: «Σκέφτομαι λίγο ακόμη πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν γιατί κάνει κρύο».

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast