Η ισπανική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στον θύλακα της Θέουτα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο Μαρόκο για παραπλανητικά μηνύματα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα μηνύματα υποκινούν την οργάνωση συλλογικών και παράνομων προσπαθειών διέλευσης προς την ισπανική επικράτεια. Ο συναγερμός έχει σημάνει ενόψει της 15ης Αυγούστου, ημέρας αργίας στην Ισπανία, κατά την οποία οι αναρτήσεις διαδίδουν ψευδώς ότι η συνοριακή διέλευση θα ήταν ανοιχτή.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Θέουτα

Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί ως φρουροί έξω από δημόσια κτίρια, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ, ενώ περιπολικά έχουν αναπτυχθεί στις κεντρικές λεωφόρους του θύλακα της Θέουτα. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να αποτρέψουν μια νέα μαζική παραβίαση των συνόρων, μετά από προηγούμενες εισόδους μεταναστών.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχουν ήδη επιστρέψει. Ωστόσο, περίπου 2.000 άνθρωποι παραμένουν στην ισπανική επικράτεια.

Έρευνα για παραπλανητικά μηνύματα στο Μαρόκο

Για περισσότερο από μία εβδομάδα, διαδικτυακές αναρτήσεις διαδίδουν την πληροφορία ότι η συνοριακή διέλευση μεταξύ της μαροκινής πόλης Φνιντέκ και του ισπανικού θύλακα θα ήταν ανοιχτή στις 15 Αυγούστου. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την ημέρα αργίας στην Ισπανία, έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου, Ρασίντ Ελ Χάλφι, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αναρτήσεις αυτές, οι οποίες «ξεσηκώνουν νέο κύμα μετανάστευσης».

Το ζήτημα των ανηλίκων και οι απώλειες

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου κάλεσε τις ισπανικές αρχές να επιταχύνουν την επιστροφή των ανηλίκων. Περίπου 1.000 ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν στην ισπανική επικράτεια, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου.

Σχετικά με τις απώλειες, οι μαροκινές αρχές αναφέρουν 11 θανάτους ως απολογισμό. Ωστόσο, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια μη κυβερνητική ομάδα, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 141.

Δεκαπενταύγουστος στην Αττική: Επιλογές για βουτιές

Ενώ η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη, στην Ελλάδα, η Αθήνα μπορεί να μοιάζει πιο ήσυχη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Ωστόσο, η εικόνα αντιστρέφεται στις ακτές της Αττικής, όπου οργανωμένες πλαζ, δημοτικές παραλίες και ελεύθεροι κολπίσκοι υποδέχονται όσους έμειναν στην πρωτεύουσα ή έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους.

Αυτή η περίοδος προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσει κανείς τις παραλίες της Αττικής με λιγότερο κόσμο και χωρίς να ξοδέψει πολύ χρόνο στη μετακίνηση. Υπάρχουν επιλογές για κάθε προϋπολογισμό, από ένα μπάνιο με μηδενικό κόστος έως μια premium ημέρα στη Βουλιαγμένη, η οποία, με δύο εισιτήρια και κράτηση προνομιακής θέσης, μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και «Γαλάζιες Σημαίες» στις ακτές

Η εξόρμηση στις παραλίες χρειάζεται προσοχή, καθώς σύμφωνα με το meteo.gr, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως περίπου 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής σε κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς πρόσβασης σε δάση, πευκοδάση και προστατευόμενες περιοχές. Ειδικά για τον Σχινιά, όπου ισχύουν ειδικά μέτρα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν τις ανακοινώσεις του Δήμου Μαραθώνα πριν ξεκινήσουν.

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει για το 2026 συνολικά 17 βραβευμένες ακτές, σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Για να βραβευθεί μια ακτή, η ποιότητα των νερών της πρέπει να χαρακτηρίζεται «Εξαιρετική», ενώ εξετάζονται συνολικά 33 κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ενημέρωση των λουομένων, την ασφάλεια, τις υποδομές και την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος. Μεταξύ των βραβευμένων ακτών είναι η Μπρεξίζα στον Δήμο Μαραθώνα, η Διασταύρωση και η Λίμνη στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος, το Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη, η ακτή Σούνιο–Grecotel Cape Sounio, οι τρεις ακτές του Grand Resort Lagonissi – Grand Beach, Mediterraneo και Κοχύλια– το Μαύρο Λιθάρι–EverEden Beach, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Βούλα Α, η Ακτή Βουλιαγμένης, τα τρία διακριτά βραβευμένα τμήματα της Γλυφάδας, η Κινέττα–Kinetta Beach Resort & Spa και η Αγία Μαρίνα της Αίγινας.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki