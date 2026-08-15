Πακιστανική εκδήλωση στην πλατεία Κοτζιά για την ημέρα ανεξαρτησίας

Εκατοντάδες μέλη της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά της Αθήνας για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας του Πακιστάν, στις 14 Αυγούστου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα με σημαίες και παραδοσιακά εδέσματα.

Ο εορτασμός στην πλατεία Κοτζιά

Η πλατεία Κοτζιά, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, μπροστά από το Δημαρχείο, γέμισε με εκατοντάδες Πακιστανούς που τιμούσαν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους. Η εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου 2026, περιλάμβανε σημαίες, χαμόγελα, παραδοσιακά φαγητά σε πάγκους, μουσική και τύμπανα, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα.

Η 14η Αυγούστου αποτελεί εθνική εορτή για το Πακιστάν, καθώς θυμίζει τη μέρα του 1947 όταν η χώρα απέκτησε ανεξαρτησία μετά το τέλος της Βρετανικής Ινδίας και ανακηρύχθηκε κυρίαρχο κράτος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων επιβεβαίωσε την έγκριση της διοργάνωσης, δηλώνοντας «Ναι, εγώ το ενέκρινα».

Δηλώσεις εκπροσώπων της πακιστανικής κοινότητας

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, Τζαβέντ Ασλάμ, μίλησε για τη σημασία της ημέρας. Όπως ανέφερε, «Σήμερα είναι 14 Αυγούστου, γι’ αυτό μαζεύονται εκατοντάδες και χιλιάδες εργάτες από το Πακιστάν, γιατί είναι η μέρα της ελευθερίας μας. Εμείς θέλουμε με δικαιοσύνη, δικαιώματα, σεβασμό και νόμους. Να υπάρχει κυβέρνηση στο Πακιστάν, χωρίς δωροδοκίες. Όπως υπάρχουν εδώ δικαιώματα και σεβασμός, θέλουμε να υπάρχουν και στη χώρα μας».

Ο Τζαβέντ Ασλάμ εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κοινωνία και τους φορείς, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που ήταν και είναι δίπλα μας σε κάθε μάχη και σε κάθε γιορτή, τον Δήμο Αθηναίων, τους βουλευτές, τα πολιτικά και εργατικά κόμματα που μας στηρίζουν. Είμαστε εργατική τάξη και είμαστε όλοι εδώ για ένα πράγμα: δουλειά, σεβασμό, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό».

Ο Αχμάντ Γιούνες, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελλάδα για περισσότερα από τριάντα χρόνια, δήλωσε: «Εγώ είμαι 32 χρόνια στην Ελλάδα και περνάω πάρα πολύ καλά. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί, όλοι αγαπιόμαστε και πάμε καλά. Η 14η Αυγούστου είναι για εμάς η μέρα που χωρίσαμε από την Ινδία. Ήρθα στη γιορτή παρότι δυσκολεύομαι στο περπάτημα, γιατί είναι η γιορτή μας». Ο ίδιος έστειλε μήνυμα ενότητας, αναφέροντας: «Δεν είναι θέμα αν είσαι Πακιστανός, Έλληνας, Γερμανός ή Αμερικανός. Όλοι είμαστε το ίδιο. Εγώ λέω ότι πρώτα από όλα είμαστε άνθρωποι και μετά έρχονται η θρησκεία και όλα τα άλλα».

Κοινοβουλευτική ερώτηση και ερωτήματα ασφαλείας

Η βουλευτής Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ, Ασπασία Κουρουπάκη, κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την παραχώρηση της πλατείας Κοτζιά.

Η Ερώτηση ζητά να αποσαφηνιστεί ποιος υπέβαλε το αίτημα, με ποια απόφαση παραχωρήθηκε η πλατεία, ποιοι εμφανίζονται επίσημα ως διοργανωτές και ποιοι χρηματοδοτούν την εκδήλωση. Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω δημοσιευμένων πληροφοριών περί συμμετοχής πακιστανικών κρατικών φορέων και οργανώσεων της διασποράς σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Καταγράφονται επίσης ισχυρισμοί για δομές που φέρονται να συνδέονται με τις πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών ISI και για πιθανή αξιοποίηση μαζικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό ως μέσων κρατικής επιρροής.

Η βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν ελεγχθεί από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και αν υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου για ξένη κρατική ή υβριδική επιρροή. Ζητείται επίσης να διευκρινιστεί αν ο Δήμος Αθηναίων είχε ζητήσει ενημέρωση ή γνώμη από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και ποια μέτρα έχουν προβλεφθεί για μία συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Ερώτηση θέτει ευθέως το ζήτημα των κριτηρίων με τα οποία παραχωρούνται κεντρικοί δημόσιοι χώροι για εθνικές ή πολιτικές εκδηλώσεις τρίτων χωρών και αν η κυβέρνηση έχει επανεκτιμήσει τη δραστηριότητα κρατικών ή κρατικά υποστηριζόμενων δικτύων ξένων χωρών στην Ελλάδα.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις και προηγούμενες αντιπαραθέσεις

Η φετινή συγκέντρωση αποκτά διαφορετικό πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη θεαματική αναβάθμιση των στρατιωτικών σχέσεων του Ισλαμαμπάντ με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, δύο σημαντικές δυνάμεις του σουνιτικού κόσμου. Το Πακιστάν και η Τουρκία χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί σύμμαχοι. Οι εικόνες που αναμένεται να δημιουργηθούν έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μία ημέρα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας και της ελληνικής παράδοσης, το διοικητικό κέντρο της πρωτεύουσας θα φιλοξενήσει τη μαζική εθνική γιορτή ενός μουσουλμανικού κράτους.

Η διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων των πακιστανικών κοινοτήτων του εξωτερικού, με συμμετοχή της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «Η Ενότητα» και ενδιαφέρον από κρατικούς φορείς του Ισλαμαμπάντ που ασχολούνται με τους Πακιστανούς της διασποράς. Οι πακιστανικές αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις πολυπληθείς κοινότητες του εξωτερικού, τόσο για τη διατήρηση των δεσμών τους με το Πακιστάν όσο και για την οικονομική και πολιτική επιρροή της διασποράς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα» και ο επικεφαλής της, Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο κέντρο μιας έντονης πολιτικής και διοικητικής αντιπαράθεσης. Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει ακόμη και παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όταν τέθηκε ζήτημα ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του. Η νέα εκδήλωση, συνεπώς, έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της οργανωμένης πακιστανικής κοινότητας με τη δημοτική αρχή της Αθήνας βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ

Φωτογραφία: ΤΑ ΝΕΑ