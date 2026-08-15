Νεκρός βρέθηκε ο καθηγητής του Κέιμπριτζ Τζέισον Άρντεϊ εν μέσω ερευνών για λογοκλοπή

Νεκρός εντοπίστηκε σε ηλικία 41 ετών ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Τζέισον Άρντεϊ. Ο θάνατός του έρχεται λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, μετά από εβδομάδες που βρέθηκε στο επίκεντρο ερωτημάτων για το ακαδημαϊκό του έργο και κατηγοριών περί λογοκλοπής. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας μέχρι στιγμής.

Ο εντοπισμός του νεκρού καθηγητή

Ο Τζέισον Άρντεϊ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διεύθυνση στο Λονδίνο, λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα, την Παρασκευή. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων στις 15:12, έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα που είχε βρεθεί αναίσθητος μέσα σε κτίριο. Ο 41χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.

Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν για το γεγονός και υποστηρίζονται από αστυνομικούς. Η υπόθεση διερευνάται από αξιωματικούς της Central South Command Unit, ενώ ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή για περαιτέρω ενέργειες.

Η εντυπωσιακή ακαδημαϊκή πορεία και το δημόσιο προφίλ

Μόλις τον Μάρτιο του 2023, ο Τζέισον Άρντεϊ είχε διοριστεί καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Στην ηλικία των 37 ετών, είχε γίνει ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του πανεπιστημίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα τέσσερα κορυφαία παγκοσμίως, σύμφωνα με την αξιολόγηση της «Κατάταξης της Σαγκάης». Η πορεία του είχε παρουσιαστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως μια εντυπωσιακή ιστορία προσωπικής και ακαδημαϊκής υπέρβασης.

Ο ίδιος είχε περιγράψει μια ιδιαίτερα δύσκολη παιδική ηλικία, δηλώνοντας ότι είχε διαγνωστεί με αυτισμό και γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι την ηλικία των 11 ετών, ούτε να διαβάσει και να γράψει μέχρι τα 18. Παράλληλα, είχε γίνει γνωστός για τη δράση του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι είχε συγκεντρώσει περίπου 5 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπίες μέσω αγώνων μεγάλων αποστάσεων, μεταξύ άλλων τρέχοντας 30 μαραθωνίους σε 35 ημέρες.

Οι κατηγορίες για λογοκλοπή και η παραίτηση

Τις τελευταίες εβδομάδες, συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς άρχισαν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα του έργου του Τζέισον Άρντεϊ. Αμφισβητήθηκαν ορισμένες από τις προηγούμενες ακαδημαϊκές του επιτυχίες, ενώ οι αμφιβολίες επεκτάθηκαν και σε προηγούμενες θέσεις που κατείχε. Δημοσιεύματα του Τύπου κατηγορούσαν τον Άρντεϊ ότι ορισμένα αποσπάσματα του διδακτορικού του ήταν προϊόν λογοκλοπής.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για το παρελθόν του. Ο Άρντεϊ παραιτήθηκε την Τετάρτη, με άμεση ισχύ, λίγο αφότου το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε νέα έρευνα. Είχε τονίσει ότι η απόφασή του να αποχωρήσει δεν συνιστά αποδοχή των ισχυρισμών σε βάρος του. Οι κατηγορίες για λογοκλοπή εναντίον του διατυπώθηκαν αρχικά από τον Αμερικανό ερευνητή Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος απολύθηκε και ο ίδιος από το Κέιμπριτζ το 2024, αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό. Ο Τζέισον Άρντεϊ και οι υποστηρικτές του είχαν δηλώσει ότι ο ρατσισμός ήταν εν μέρει το κίνητρο για τον εξονυχιστικό έλεγχο της πορείας του.

Οι έρευνες του πανεπιστημίου Κέιμπριτζ

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είχε αρχικά σταθεί δημοσίως στο πλευρό του Άρντεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον θύμα μιας «αποτρόπαιης εκστρατείας» εναντίον του. Η στάση αυτή άλλαξε όταν, σύμφωνα με το Κέιμπριτζ, προέκυψαν «νέες πληροφορίες» σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και τους τιμητικούς διορισμούς του. Τότε ανακοινώθηκε η έναρξη έρευνας, ενώ παρέμεναν ανοιχτές και άλλες καταγγελίες που εξετάζονται βάσει της πολιτικής του πανεπιστημίου για παραπτώματα στην έρευνα. Έρευνα ξεκίνησε και από το Jesus College, όπου ήταν μέλος.

Μετά την παραίτηση του καθηγητή, το Κέιμπριτζ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να βάλει την υπόθεση στο αρχείο και ότι θα συνεχίσει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες προσλήφθηκε ο Άρντεϊ. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε επίσης ότι θα επανεξετάσει τη διαδικασία πρόσληψης σε υψηλόβαθμες ακαδημαϊκές θέσεις. Το πόρισμα της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί για να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται καθηγητές σε ανώτατες ακαδημαϊκές θέσεις. Μια ομάδα καθηγητών ζήτησε επίσης να διενεργηθεί «ανεξάρτητη έρευνα» για τον διορισμό του, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Guardian η Πριγιαμβάντα Γκόπαλ, καθηγήτρια μετααποικιακών σπουδών. Η ίδια πρόσθεσε ότι το πανεπιστήμιο φέρει βαρύ μερίδιο ευθύνης για τον «γκροτέσκο ρατσισμό» που πυροδότησε όλη αυτή η υπόθεση, καθώς και για τη ζημιά που προκλήθηκε τόσο στο στοχοποιημένο άτομο όσο και στους μαύρους καθηγητές. Να σημειωθεί ότι μια έρευνα του Πανεπιστημίου Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, όπου ο Άρντεϊ εκπόνησε τη διατριβή του, τον είχε απαλλάξει από τις κατηγορίες για λογοκλοπή που είχαν ήδη διατυπωθεί πέρυσι.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr

Φωτογραφία: iefimerida.gr