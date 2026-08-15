Το Ιράν προειδοποιεί τη Συρία για πιθανή εμπλοκή στον Λίβανο εν μέσω περιφερειακών εξελίξεων

Η Τεχεράνη απέστειλε αυστηρά μηνύματα προς τη Δαμασκό και άλλες χώρες της περιοχής, επιδιώκοντας να αποτρέψει ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Συρίας στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων και άρση κυρώσεων προς τη Συρία, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, η Ρωσία και η Συρία έχουν συνάψει μια νέα συμφωνία σχετικά με το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη συριακή επικράτεια.

Η προειδοποίηση του Ιράν προς τη Συρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Walla, το οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν έχει διαβιβάσει αυστηρά μηνύματα στη συριακή ηγεσία. Ο στόχος αυτών των μηνυμάτων είναι η αποτροπή οποιασδήποτε στρατιωτικής εμπλοκής της Συρίας στον Λίβανο, ειδικά εναντίον της Χεζμπολάχ.

Το μήνυμα, που διαβιβάστηκε μέσω της Τουρκίας, περιλάμβανε μια προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε συριακή στρατιωτική κίνηση κατά της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρείας κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση εντός του συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια της Τεχεράνης παρουσιάζεται ως μέρος των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων και των προσπαθειών της να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί νέο μέτωπο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αποκατάσταση της Συρίας με αξιοσημείωτη ταχύτητα τους τελευταίους μήνες. Έχει αποσυρθεί ένα μεγάλο μέρος των κυρώσεων που απομόνωναν τη χώρα για χρόνια και έχει αποκατασταθεί η διπλωματική σχέση με τη Δαμασκό. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να διερευνούν νέους δρόμους συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με τη νεοσύστατη κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα.

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τον Ίλαν Μπέρμαν, αντιπρόεδρο του Αμερικανικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, έδωσε στις ΗΠΑ μια ευκαιρία να απομακρύνουν τη Συρία από την επιρροή του Ιράν. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα σταθεροποίησης σε ένα κράτος που ήταν διαλυμένο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον βασίζει το στοίχημά της περισσότερο στην ελπίδα παρά σε αδιάσειστα στοιχεία, όπως αναφέρεται.

Η συμφωνία Ρωσίας-Συρίας για τις στρατιωτικές βάσεις

Μια αξιοπρόσεκτη συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ Ρωσίας και Συρίας σχετικά με το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη συριακή επικράτεια. Η συμφωνία αυτή είναι αξιοσημείωτη καθώς συνάπτεται μεταξύ πρώην εχθρών, δεδομένου ότι οι σημερινοί ιθύνοντες της Δαμασκού ήταν πρώην αντάρτες που πήραν τα όπλα ενάντια στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, το οποίο υποστηριζόταν από τη Ρωσία.

Η συμφωνία τερματίζει την αβεβαιότητα που επικρατούσε μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Η Μόσχα είχε προσφέρει καταφύγιο στον άλλοτε ηγέτη της Συρίας, στον οποίο συριακό δικαστήριο μόλις επέβαλε ερήμην την ποινή του θανάτου. Η νέα συμφωνία, η οποία προέκυψε μετά από ενάμιση χρόνο διακριτικών αλλά εντατικών διαπραγματεύσεων, προβλέπει ότι οι συριακές αρχές αναλαμβάνουν τη διαχείριση των πολιτικών εγκαταστάσεων που εξαρτώνταν από τις παρακείμενες ρωσικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λαττάκειας, πλάι στην αεροπορική βάση του Χμέιμιμ, καθώς και τον λιμένα της Ταρτούς, όπου βρίσκεται ο ναυτικός σταθμός των Ρώσων.

Οι καθαρά στρατιωτικές εγκαταστάσεις προβλέπεται να μετατραπούν εντός τριμήνου σε κέντρα εκπαίδευσης και πληροφοριών υπό κοινή διαχείριση. Μετά την ανακοίνωση του μνημονίου, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ-Σιμπάνι, επισκέφθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λαττάκειας και το Λιμάνι της Ταρτούς την Κυριακή για να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές. Τον Φεβρουάριο, ανώτερη ρωσική στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υφυπουργό Άμυνας Γιουνούς-Μπεκ Γιεβκούροφ βρέθηκε στη Δαμασκό για να συζητήσει τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, τη διμερή αμυντική συνεργασία και τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς δεσμούς. Για τη ρωσική πλευρά, η διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία λειτουργεί ως «γέφυρα» για τη διείσδυση της Ρωσίας στο Σαχέλ και στην Αφρική.

Εσωτερικές εξελίξεις και ιδεολογικές ανησυχίες

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Συρίας υποδηλώνουν ότι η ιδεολογική σύνθεση των νέων ηγετών της χώρας δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ όσο θα ήθελαν να πιστέψουν οι δυτικοί αξιωματούχοι. Κάτω από το πιο διπλωματικό μήνυμα της νέας κυβέρνησης κρύβεται ένα ισλαμιστικό κίνημα που συνεχίζει να προωθεί πολλές από τις ίδιες ιδέες που καθόρισαν την προέλευσή του ως παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Μια νέα μελέτη από το think tank του Ισραηλινού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Alma περιγράφει λεπτομερώς το πρόγραμμα σπουδών του σχολικού δικτύου Dar al-Wahi al-Sharif, ενός εκπαιδευτικού συστήματος που συνδέεται με το κυβερνών HTS. Τα ευρήματα της έκθεσης αναφέρουν ότι η τζιχάντιστική ιδεολογία και η πολιτική κατήχηση ξεκινούν ήδη από το νηπιαγωγείο σε σχολεία που διοικούνται από το δίκτυο. Αυτά τα σχολεία λειτουργούν σε μεγάλες επαρχίες σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων του Χαλεπίου, της Χάμα, της Δαμασκού, της Λαττάκειας και της Ντεράα. Στους χάρτες των τάξεων, το Ισραήλ διαγράφεται συστηματικά και αντικαθίσταται από την «Παλαιστίνη». Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί απεικονίζονται ως διαχρονικοί εχθροί του Ισλάμ και η ένοπλη τζιχάντ εναντίον τους παρουσιάζεται ως θρησκευτική υποχρέωση.

Ταυτόχρονα, η Δαμασκός αντιμετωπίζει το άλυτο πρόβλημα της κατανομής των ξένων μαχητών. Ο συριακός στρατός περιλαμβάνει πλέον περίπου 5.000 εξτρεμιστές που πολέμησαν στο πλευρό του HTS κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης εκστρατείας του.

Με πληροφορίες από Skai.gr

Φωτογραφία: Skai.gr