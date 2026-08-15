Καθηγητής ρισκάρει τη ζωή του κατεβαίνοντας απόκρημνους γκρεμούς για να συλλέξει μέλι 15.000 λιρών

Ένας καθηγητής φυσικής αγωγής στην Τουρκία ρισκάρει τη ζωή του για να συλλέξει ένα σπάνιο είδος μελιού, γνωστό ως «μέλι των βράχων». Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την κατάβαση απόκρημνων γκρεμών, εκατοντάδων μέτρων ύψους, με τη χρήση σχοινιών. Το συγκεκριμένο μέλι πωλείται σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Η Τουρκία ως υπερδύναμη στην παραγωγή μελιού

Η Τουρκία κατέχει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια παραγωγή μελιού, όντας η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο, αμέσως μετά την Κίνα. Από τα αρχαία χρόνια, η χώρα έχει ως στόχο να παράγει το πιο εκλεκτό και, πλέον, το πιο ακριβό μέλι παγκοσμίως. Οι μέλισσες και το μέλι έχουν μια ευλαβική θέση στην οθωμανική ιστορία και την τουρκική λαογραφία.

Μία από τις περιοχές που συμβάλλουν στην τουρκική πρωτοκαθεδρία είναι η επαρχία Αρτβίν. Πρόκειται για έναν απομακρυσμένο κόμβο βουνών με τεράστια βιοποικιλότητα, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Τουρκία, στο σημείο όπου ο Καύκασος συναντά τη Μαύρη Θάλασσα. Πολλοί θεωρούν ότι η περιοχή αυτή παράγει το καλύτερο μέλι στον κόσμο.

Το πιο ακριβό μέλι στον κόσμο

Η Τουρκία παράγει αναμφισβήτητα το πιο ακριβό μέλι στον κόσμο. Το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες απένειμε αυτή τη διάκριση στο μέλι Centauri το 2021. Μια παρτίδα αυτού του μελιού, η οποία εξήχθη από σπηλιές σε υψόμετρο 2.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πωλήθηκε έναντι 10.000 ευρώ το κιλό.

Επίσης, το λεγόμενο «Ξωτικό μέλι» (Elvish honey), το οποίο παράγεται σε μια κρυφή κοιλάδα του Αρτβίν, πωλήθηκε πέρυσι στα Harrods. Η τιμή του ανήλθε στις 1.250 λίρες για ένα σετ δώρου 200 γραμμαρίων.

Το «τρελό μέλι» του Αρτβίν

Στην περιοχή του Αρτβίν, υπάρχει και το φημισμένο μεθυστικό «τρελό μέλι», γνωστό ως deli bal. Οι μέλισσες το φτιάχνουν από το νέκταρ των ροδοδένδρων. Η ιστορία του χρονολογείται από την αρχαιότητα, με καταγραφές που περιγράφουν τις επιδράσεις του.

Το 401 π.Χ., ο Έλληνας στρατηγός Ξενοφώντας κατέγραψε πώς οι στρατιώτες του «έχασαν τις αισθήσεις τους, έκαναν εμετό… και δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι» αφού έφαγαν λαίμαργα deli bal. Τρεις αιώνες αργότερα, ο βασιλιάς Μιθριδάτης έστησε παγίδα σε εισβάλλοντα ρωμαϊκά στρατεύματα, αφήνοντας διάσπαρτες κηρήθρες. Τους έσφαξε αφού εκείνοι έφαγαν το μέλι και έπεσαν σε παραισθησιογόνο λήθαργο.

Η επικίνδυνη συλλογή του «μελιού των βράχων»

Ο καθηγητής φυσικής αγωγής Yalçın Yıldız αναλαμβάνει την εντυπωσιακή και ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία της συγκομιδής του «μελιού των βράχων». Αυτή η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στην περιοχή Γκερτζούς του Μπατμάν, στην Τουρκία. Ο καθηγητής κατεβαίνει με σχοινιά σε απόκρημνους γκρεμούς, οι οποίοι φτάνουν σε ύψος εκατοντάδων μέτρων.

Η δύσκολη αυτή συγκομιδή καταγράφηκε από drone, αποτυπώνοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συλλέγεται το σπάνιο αυτό μέλι. Το συγκεκριμένο μέλι πωλείται έναντι περίπου 15.000 τουρκικών λιρών το κιλό, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Η νέα premium μάρκα «Profunda»

Στο πλαίσιο της αναζήτησης για το καλύτερο μέλι, η σεφ και συγγραφέας Ζεϊνέπ Εκσίογλου, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, συνεργάζεται με τον Μουσταφά Αλτούν. Στόχος τους είναι να παράγουν και να διαθέσουν στην αγορά μια premium μάρκα μελιού, απευθείας από την κυψέλη στο τραπέζι, με την ονομασία Profunda.

Η κυρία Εκσίογλου δήλωσε ότι το δικό τους μέλι δεν είναι μεθυστικό, αλλά συγκαταλέγεται σίγουρα ανάμεσα στα καλύτερα. Εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι οι βιοϊατρικοί δείκτες του είναι «εκτός πραγματικότητας», με τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες να είναι συγκρίσιμες με τα κορυφαία μέλια. Το λιβάδι όπου δραστηριοποιούνται οι μέλισσες μοιάζει με ιμπρεσιονιστικό πίνακα, κατάσπαρτο με πολύχρωμα αγριολούλουδα, θυμάρι, ρίγανη, τριφύλλι, αχιλλέα και μέντα, ενώ ο ορεινός αέρας βουίζει από τις μέλισσες.

Με πληροφορίες από News 24/7

Φωτογραφία: News 24/7