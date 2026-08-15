Η «σκοτεινή» αποστολή του USS Abraham Lincoln που δοκιμάζει τις αντοχές του αμερικανικού ναυτικού

Σε μια αποστολή που αγγίζει τα όρια της αντοχής του πληρώματος βρίσκεται το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Το πλοίο παραμένει εκτός του λιμένα βάσης του για περισσότερους από έξι μήνες, με το πλήρωμα να βιώνει ιδιαίτερα βαριά ατμόσφαιρα και ψυχολογική πίεση. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ένα ανησυχητικό μοτίβο για τον αμερικανικό στόλο, καθώς οι παρατεταμένες αποστολές γίνονται ολοένα και συχνότερες.

Η παρατεταμένη αποστολή του USS Abraham Lincoln

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται σε μια αποστολή που έχει ήδη ξεπεράσει τους έξι μήνες, παραμένοντας μακριά από τον λιμένα βάσης του. Η διάρκεια αυτής της ανάπτυξης είναι τέτοια που το πλοίο ενδέχεται να καταρρίψει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια αποστολή αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ μακριά από τη βάση του, από την εποχή του Πολέμου του Βιετνάμ.

Το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγους μόλις μήνες, ανήκε στο USS Gerald R. Ford. Αυτό το αεροπλανοφόρο είχε ολοκληρώσει μια ανάπτυξη 326 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας.

Ένα ανησυχητικό μοτίβο για τον αμερικανικό στόλο

Η περίπτωση του USS Abraham Lincoln δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, σύμφωνα με ανάλυση του CNN που βασίστηκε σε επίσημες ανακοινώσεις και στο σύστημα παρακολούθησης στόλου USNI News. Το Αμερικανικό Ναυτικό φέρεται να ζητά ολοένα και συχνότερα από τις ομάδες κρούσης των αεροπλανοφόρων του να υπερβαίνουν τη συνιστώμενη διάρκεια αποστολής των επτά μηνών.

Ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι έχουν εκφράσει προειδοποιήσεις σχετικά με αυτή την τάση. Η συνεχής υπέρβαση των καθορισμένων ορίων αποστολών εγείρει ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ευημερία του προσωπικού.

Κραυγή αγωνίας και ψυχολογική πίεση στο πλήρωμα

Μέλη του πληρώματος του USS Abraham Lincoln, τα οποία μίλησαν στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψαν μια ιδιαίτερα βαριά ατμόσφαιρα στο πλοίο. Έκαναν λόγο για εξαιρετικά χαμηλό ηθικό μεταξύ των ναυτών και ανέφεραν περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού.

Η ψυχολογική πίεση είναι εμφανής, με ένα μέλος του πληρώματος να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Κάθε μέρα ξυπνάμε και ακούμε τον καπετάνιο μας να μιλάει, ελπίζοντας απεγνωσμένα για μια ενημέρωση σχετικά με την επιστροφή μας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αγωνία και την προσμονή για την ολοκλήρωση της αποστολής και την επιστροφή στη βάση.

Προβλήματα υποδομών και περιστατικά ασφαλείας

Πέρα από την ψυχολογική επιβάρυνση, αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές υποδομές και την τροφοδοσία του πλοίου. Αυτές οι δυσκολίες προσθέτουν στην ήδη τεταμένη κατάσταση που βιώνει το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα.

Επιπλέον, ρεπορτάζ από το CNN, τους Navy Times και το Stars and Stripes αποκάλυψαν ανησυχητικά περιστατικά που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες. Δύο ναύτες της ομάδας κρούσης έπεσαν στη θάλασσα και διασώθηκαν ζωντανοί. Παράλληλα, άλλοι ναύτες εμποδίστηκαν την τελευταία στιγμή από συναδέλφους τους, σε περιστατικά που υποδηλώνουν την ακραία πίεση που βιώνουν.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta