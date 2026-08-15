Ινδονησία: Πέντε νεκροί από τον σεισμό 7,7 ρίχτερ – καταρρεύσεις στη φλόρες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου την ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές. Η σεισμική δόνηση, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες, οδήγησε σε καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις και σκηνές πανικού. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο αρχικός απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό έκανε λόγο για δύο νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, BNPB, εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα νεκροί, καθώς και τραυματίες στην περιφέρεια Σίκα. Οι δύο σοροί είχαν βρεθεί στην περιοχή του λιμανιού Λόρενς Σέι της Μαουμέρε, όπου τμήμα του κτιρίου αναμονής κατέρρευσε.

Ο απολογισμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι καταπλακώθηκαν από συντρίμμια την ώρα που κοιμούνταν. Η Κοινή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας ανέφερε επίσης ότι μία 54χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε κτίριο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αρχές έχουν τονίσει ότι ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και μπορεί να μεταβληθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες.

Η σεισμική δόνηση και το επίκεντρο

Η κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 05:58 τοπική ώρα στη Φλόρες, που αντιστοιχεί σε 00:58 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Έντε. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) υπολόγισε επίσης το μέγεθος του σεισμού σε 7,7 Ρίχτερ. Κατά την εκτίμησή της, το επίκεντρο τοποθετήθηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μπάι, στην περιφέρεια Ναγκέκεο, με εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οι μικρές αποκλίσεις μεταξύ των δύο υπηρεσιών είναι συνήθεις σε τέτοια φαινόμενα.

Ζημιές και καταστροφές

Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Ινδονησίας. Στο νησί Φλόρες, αναφέρθηκαν καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις, δημιουργώντας σκηνές πανικού μεταξύ των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια Σίκα και στην πόλη Μαουμέρε της Φλόρες, καταγράφηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στο λιμάνι Λόρενς Σέι της Μαουμέρε, τμήμα του κτιρίου αναμονής κατέρρευσε λόγω της σφοδρότητας της δόνησης, όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες.

Προειδοποίηση για τσουνάμι και εκκενώσεις

Μετά τον σεισμό, ενεργοποιήθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε τέσσερις επαρχίες της Ινδονησίας. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα προς σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο, οδηγώντας σε μαζικές απομακρύνσεις εκατοντάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Αργότερα, η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη. Ωστόσο, η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής συνέχισε να παρακολουθεί τη στάθμη της θάλασσας. Οι αρχές κατέγραψαν κύματα τσουνάμι ύψους από 19 έως 30 εκατοστά. Στη Μαουμέρε της Φλόρες, κάτοικοι έσπευσαν προς υψηλότερα σημεία, καθώς είχε προηγηθεί ορατή υποχώρηση της θάλασσας.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast