Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία νέα δήλωση αργά το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Τραμπ ανέφερε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η δήλωση αυτή έγινε σε ομιλία του σε ακαδημία της αστυνομίας.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαμογελώντας ότι «μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ».

Συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό… Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε». Ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ο αμερικανικός στόλος έχει επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό που λειτουργεί ως ένα απόρθητο τείχος από ατσάλι.

Ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η Ουάσινγκτον επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε όσα πλοία επιθυμεί, ελέγχοντας πλήρως την εμπορική δραστηριότητα σε αυτά τα κρίσιμα ύδατα. Αυτός ο σκληρός στρατιωτικός αποκλεισμός προκαλεί τεράστια οικονομική αιμορραγία στην Τεχεράνη.

Ο αποκλεισμός στερώντας από το ιρανικό καθεστώς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε 24ωρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε πως η ιρανική πλευρά ηττάται κατά κράτος στον πόλεμο.

Απειλές για στρατιωτική ισχύ και κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε πως η αλλαγή του καθεστώτος στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο ενδέχεται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση της νίκης των ΗΠΑ επί του Ιράν. Οι σαρωτικές αμερικανικές κυρώσεις πιέζουν ασφυκτικά την οικονομία της χώρας.

Ο αρχηγός του Λευκού Οίκου διαμήνυσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως οποιαδήποτε ιρανική επίθεση θα απαντηθεί με εκατό φορές μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ.

Αναφορές στη βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν «πόλεμος μιας μέρας». Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως «πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα» με τη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη Βενεζουέλα.

Δηλώσεις άλλων αμερικανών αξιωματούχων

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνευση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος». Ανήγγειλε πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Ο κ. Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο Newsmax ότι «θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια». Πρόσθεσε: «Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων. Ο υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δυο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα, λέγοντας: «Η Βενεζουέλα κατέρρευσε αμέσως όταν της επιβάλαμε αποκλεισμό».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει στο Fox News ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα» των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι «να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς».

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit