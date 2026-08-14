Δεκαπενταύγουστος 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

Η 15η Αυγούστου 2026, η οποία φέτος πέφτει ημέρα Σάββατο, έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία για το σύνολο σχεδόν της αγοράς. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων θα παραμείνουν κλειστά. Ωστόσο, θα υπάρξουν επιλογές για αγορές της τελευταίας στιγμής, ενώ η ΓΣΕΕ έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Η λειτουργία των καταστημάτων την ημέρα της αργίας

Η 15η Αυγούστου αποτελεί υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 και το άρθρο 203 του Προεδρικού Διατάγματος 62/2025. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή.

Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές από μικρότερα σημεία λιανικής. Συγκεκριμένα, mini market, ορισμένα καταστήματα franchise και μικρά παντοπωλεία ενδέχεται να είναι ανοιχτά. Μεταξύ των franchise που μπορούν να λειτουργήσουν είναι σημεία των αλυσίδων AB Shop & Go, MyMarket Local και OK! Markets.

Εξαίρεση στην εικόνα της κλειστής αγοράς αποτελούν παραδοσιακά οι φούρνοι, τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία, πολλά από τα οποία λειτουργούν και τις αργίες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Δεν υπάρχει ενιαίο ωράριο για όλα τα καταστήματα, οπότε συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν το ωράριο λειτουργίας του κάθε καταστήματος πριν την επίσκεψή τους.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), διευκρινίζει τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την αργία του Δεκαπενταύγουστου. Κατά την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Αμοιβές για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Για τους εργαζόμενους με πενθήμερο σύστημα, οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, ισχύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Αντίθετα, στους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους χωρίς επιπλέον αμοιβή για την αργία, καθώς η αργία δεν μειώνει τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Στην περίπτωση των εργαζομένων με εξαήμερο σύστημα, οι οποίοι επίσης δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα. Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, ο μισθός τους καταβάλλεται επίσης κανονικά.

Αμοιβές για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου και αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. Επιπλέον, λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όλες τις ώρες που εργάστηκαν.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό σε αυτές τις επιχειρήσεις, προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αυτή η προσαύξηση υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής τους κατά την αργία.

Ειδικές περιπτώσεις αμοιβών

Εάν εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, και αυτή η ημέρα αποτελεί την έκτη ημέρα απασχόλησης της εβδομάδας τους, η διάρκεια της εργασίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, το ημερομίσθιό τους, όπως διαμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, προσαυξάνεται επιπλέον κατά 40%, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, αν μία επιχείρηση που κανονικά αργεί τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και με τις νόμιμες διατυπώσεις το Σάββατο 15 Αυγούστου, προβλέπονται ειδικές αμοιβές. Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, για πλήρη απασχόληση, πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Και στις δύο περιπτώσεις, υπολογίζεται επίσης προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για την εργασία κατά την ημέρα της αργίας. Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με την αργία.

Με πληροφορίες από η ναυτεμπορικη

Φωτογραφία: η ναυτεμπορικη