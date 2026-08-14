Ιβηρική όρκα με τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου εντοπίστηκε στην Ισπανία

Μια σπάνια ιβηρική όρκα εντοπίστηκε πρόσφατα στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας, φέροντας πολλαπλά τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο ραχιαίο πτερύγιό της. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις ισπανικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οδηγώντας σε εντολή για διεξαγωγή έρευνας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Η όρκα, γνωστή με το όνομα Τόνι, είναι η γηραιότερη γνωστή ιβηρική όρκα και αποτελεί μέλος ενός υποπληθυσμού που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Η ανακάλυψη και η ταυτότητα της όρκας

Η ιβηρική όρκα Τόνι, η οποία αγγίζει τα 60 έτη ζωής και αποκαλείται χαϊδευτικά «La Abuela» («η γιαγιά»), εντοπίστηκε ανοικτά του Κάντιθ, στη νότια Ισπανία. Οι οργανώσεις WeWhale και Φύλακες Ιβηρικής Όρκας ήταν αυτές που παρατήρησαν και δήλωσαν τα πολλαπλά νέα τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιό της, κατά τη διάρκεια επιτόπιων επιχειρήσεων.

Οι επιστήμονες από τις δύο οργανώσεις εκτιμούν ότι ο αριθμός, το μέγεθος και η κατανομή των πληγών είναι συμβατά με εκείνα που προκαλούνται από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Συγκεκριμένα, φωτογραφίες δείχνουν περίπου δέκα σημεία πρόσκρουσης σφαιριδίων κυνηγετικού όπλου στην αριστερή πλευρά του ραχιαίου πτερυγίου της Τόνι. Οι εικόνες υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον δύο ή τρία βλήματα ενδέχεται να έχουν διαπεράσει το πτερύγιο, ενώ άλλα φαίνεται να παραμένουν ενδεχομένως στο εσωτερικό της όρκας. Η εκτίμηση είναι ότι ο πυροβολισμός έλαβε χώρα πρόσφατα, καθώς η Τόνι είχε φωτογραφηθεί πριν από μερικές εβδομάδες χωρίς να φέρει τραύματα.

Η επίσημη αντίδραση και η έρευνα

Μετά την παρατήρηση της Πέμπτης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τον πιθανό πυροβολισμό της σπάνιας ιβηρικής όρκας. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάρα Άχεσεν, ανακοίνωσε την έναρξη της έρευνας μέσω ανάρτησής της στο Bluesky.

Στην ανάρτησή της, η κυρία Άχεσεν ανέφερε ότι «η γηραιότερη όρκα στο Στενό του Γιβραλτάρ εθεάθη με σημάδια – συμβατά με εκείνα που προκαλούνται από σφαίρες» που εκτοξεύτηκαν από κυνηγετικό όπλο αυτή την εβδομάδα. Τόνισε επίσης ότι «αυτή είναι ένα ευάλωτο είδος και οποιαδήποτε βλάβη σε αυτήν αποτελεί σοβαρό έγκλημα». Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν επίσης τη βοήθεια των πορτογαλικών ομολόγων τους.

Ένα είδος υπό εξαφάνιση

Η ιβηρική όρκα είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση και θεωρείται ευάλωτο. Ο υποπληθυσμός των ιβηρικών ορκών αριθμεί λιγότερα από 40 κήτη, σύμφωνα με τις οργανώσεις WeWhale και Φύλακες Ιβηρικής Όρκας. Ο Χάνεκ Άντρε, επικεφαλής των δύο οργανώσεων, δήλωσε ότι «το να βλέπεις σε αυτή την κατάσταση την Τόνι, την “La Abuela” (“τη γιαγιά”) είναι σπαρακτικό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αν κάποιος πυροβόλησε σκόπιμα εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, αυτό δεν αποτελεί μόνο πράξη ακραίας σκληρότητας εναντίον ενός μεμονωμένου ζώου. Είναι μια επίθεση σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη ενός πληθυσμού που κινδυνεύει με εξαφάνιση». Οι όρκες, αν και γνωστές ως φάλαινες δολοφόνοι, ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 8 μέτρα και να ζυγίσουν έως και 6 τόνους.

Το ιστορικό των επιθέσεων σε σκάφη

Το περιστατικό με την τραυματισμένη όρκα έρχεται εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία έχουν καταγραφεί συχνές επιθέσεις όρκων σε ιστιοφόρα στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τα τελευταία χρόνια. Ομάδες ορκών έχουν στοχεύσει σκάφη αναψυχής που πλέουν στα Στενά του Γιβραλτάρ και στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, βυθίσεις σκαφών.

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός της Τόνι μπορεί να προκλήθηκε από κάποιον ναυτικό ως αντίδραση στις επιθέσεις αυτές. Ωστόσο, ο Χάνεκ Άντρε δήλωσε ότι «όποια και αν είναι η γνώμη κάποιου για αυτές τις αλληλεπιδράσεις, ο πυροβολισμός εναντίον αυτών των ζώων δεν μπορεί ποτέ να είναι μια αποδεκτή αντίδραση. Αυτές οι όρκες χρειάζονται προστασία, όχι αντίποινα». Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στους λόγους αυτής της σχετικά πρόσφατης συμπεριφοράς εμβολισμού σκαφών.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki