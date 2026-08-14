Ένας νεκρός από πυρκαγιά στις κροατικές ακτές της αδριατικής

Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός σε περιοχή των κροατικών ακτών της Αδριατικής, όπου μια μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Η φωτιά, η οποία επηρέασε την περιοχή της πόλης Ομίς, προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ατόμων. Δέκα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ καταγράφηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές σε αρκετές κατοικημένες περιοχές αυτής της τουριστικής ζώνης.

Τα ευρήματα των αρχών

Το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στην περιοχή που είχε πληγεί από την πυρκαγιά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό στις καμένες εκτάσεις, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η ανακάλυψη αυτή έγινε μετά από εκτεταμένες έρευνες που διενεργήθηκαν στην πληγείσα ζώνη.

Η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής Σπλιτ επιβεβαίωσε το γεγονός, διαβιβάζοντας σχετική ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κατά τις έρεψεις στην περιοχή που κάηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου». Το περιστατικό έλαβε χώρα στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, όπου η μεγάλη φωτιά είχε ξεσπάσει τη χθεσινή νύχτα.

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς

Εκτός από τον έναν νεκρό, η μεγάλη πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων. Από αυτούς τους τραυματίες, δέκα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται σε μονάδες υγείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές. Οι τραυματισμοί αυτοί καταδεικνύουν την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Οι υλικές ζημιές είναι επίσης σημαντικές, καθώς επηρεάστηκαν αρκετές κατοικημένες περιοχές εντός της πληγείσας ζώνης. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε αυτή την τουριστική περιοχή, αφήνοντας πίσω της κατεστραμμένες περιουσίες και υποδομές. Οι ζημιές αφορούν τόσο ιδιωτικές κατοικίες όσο και άλλες εγκαταστάσεις.

Η περιοχή που επλήγη

Η πυρκαγιά έπληξε την περιοχή της πόλης Ομίς, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της κροατικής ακτογραμμής. Πρόκειται για μια ζώνη που χαρακτηρίζεται από την τουριστική της ανάπτυξη και την παρουσία πολλών κατοικημένων περιοχών, γεγονός που καθιστά τις ζημιές ακόμα πιο αισθητές και τις προσπάθειες κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολες.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών και των κατοίκων. Η έκταση των καμένων εκτάσεων και οι επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αξιολογούν το μέγεθος της καταστροφής.

Η αστυνομική έρευνα

Μετά τον εντοπισμό του νεκρού, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του. Η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής Σπλιτ ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί έρευνα στο σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα. Στόχος είναι ο πλήρης προσδιορισμός των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο του ατόμου.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την εξακρίβωση όλων των λεπτομερειών που σχετίζονται με τον θάνατο στην πληγείσα από την πυρκαγιά περιοχή.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr