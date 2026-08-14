Λουίτζι Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε την ενοχή του για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ο 28χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare. Η ομολογία έγινε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια έκτακτης ακροαματικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, με την απόφαση για την ποινή του να αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

Η ομολογία στο δικαστήριο

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε εμφανίστηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο και δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όταν η ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ, Μάργκαρετ Γκάρνετ, τον ρώτησε τι δηλώνει στις δύο κατηγορίες του κατηγορητηρίου, ο Μαντζιόνε απάντησε «Ένοχος».

Περιγράφοντας ο ίδιος την πράξη του, είπε χαρακτηριστικά ότι «πυροβόλησα τον κ. Τόμσον και πέθανε. Γνώριζα ότι αυτό που έκανε ήταν παράνομο». Η δικαστής Γκάρνετ έκανε δεκτή την ομολογία του 28χρονου. Κατά τη διάρκεια της ομολογίας, η χήρα του θύματος, Πολέτ Τόμπσον, λύγισε στις θέσεις του κοινού, την ώρα που δύο γυναίκες που βρίσκονταν δίπλα της προσπαθούσαν να τη παρηγορήσουν.

Η διαδικασία και η πιθανή ποινή

Η απόφαση για την ποινή του Λουίτζι Μαντζιόνε αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου, με τον ίδιο να βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια κάθειρξη. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μαντζιόνε και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με το ύψος της ποινής που θα του επιβληθεί.

Η δικαστής τον ενημέρωσε ότι, αν συνυπολογιστούν οι ομοσπονδιακές κατηγορίες, η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα ισόβια. Του εξήγησε ακόμη ότι στο ομοσπονδιακό σύστημα δεν προβλέπεται αναστολή. Ακόμη και με την έκπτωση που μπορεί να εξασφαλίσει για καλή συμπεριφορά, αναμένεται να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής του. Η κίνηση αυτή της ομολογίας ενδέχεται πλέον να μπλοκάρει οριστικά τη δίκη σε επίπεδο πολιτείας, λόγω της νομοθεσίας περί διπλής διώξεως.

Τα γεγονότα πριν την επίθεση

Κατά τη σύντομη διαδικασία, ο Μαντζιόνε διάβασε ένα κείμενο στο οποίο αναφέρθηκε στα γεγονότα που, όπως υποστήριξε, προηγήθηκαν της επίθεσης. Μίλησε για τα χρόνια κατά τα οποία, όπως είπε, υπέφερε «από πόνο λόγω σπασμένης σπονδυλικής στήλης», αλλά και για αντίστοιχες εμπειρίες άλλων ανθρώπων.

Στη συνέχεια, ο Μαντζιόνε έμαθε ότι η UnitedHealthcare επρόκειτο να πραγματοποιήσει την ετήσια συνάντηση των επενδυτών της τον Δεκέμβριο του 2024. Όπως ανέφερε, παρότι ο χώρος της εκδήλωσης δεν είχε γίνει γνωστός, έκανε τη δική του έρευνα στο διαδίκτυο και κατάφερε να τον εντοπίσει. Επίσης, χρησιμοποίησε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer) για να κατασκευάσει μέρος ενός όπλου.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός στο μανχάταν

Ο Μπράιαν Τόμσον, 50 ετών και πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε στην πλάτη ενώ έβγαινε από ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό του θανάσιμου πυροβολισμού του στελέχους της UnitedHealth στο Μανχάταν έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, μετά το περιστατικό. Η ομολογία του για τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare αφορά και τις κατηγορίες της συστηματικής παρακολούθησης που οδήγησε στο τραγικό αυτό συμβάν.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis