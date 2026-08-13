Βρετανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ – Ανατραπηκαν βαγόνια

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη νότια Αγγλία, μετά τον σοβαρό εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας της Southern Rail κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lewes, στο Ανατολικό Σάσεξ, το απόγευμα της Πέμπτης (13/08/2026).

Το τρένο είχε αναχωρήσει στις 14:24 από τον σταθμό Victoria του Λονδίνου με προορισμό το Ίστμπορν.

Δραματικές εικόνες και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η κινητοποίηση της British Transport Police, της Πυροσβεστικής και των ασθενοφόρων ήταν άμεση, μετά τις πρώτες κλήσεις που ελήφθησαν γύρω στις 15:54 (τοπική ώρα).

Εικόνες από το σημείο : Οπτικό υλικό και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αρκετά βαγόνια να έχουν ανατραπεί στο πλάι, με διασώστες και επιβάτες να βρίσκονται πάνω σε αυτά, ενώ οι σιδηροδρομικές ράγες παραπλεύρως φαίνονται σοβαρά παραμορφωμένες.

: Οπτικό υλικό και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αρκετά βαγόνια να έχουν ανατραπεί στο πλάι, με διασώστες και επιβάτες να βρίσκονται πάνω σε αυτά, ενώ οι σιδηροδρομικές ράγες παραπλεύρως φαίνονται σοβαρά παραμορφωμένες. Εγκλωβισμένοι επιβάτες : Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για περίπου 40 εγκλωβισμένους επιβάτες μέσα στα βαγόνια.

: Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για περίπου 40 εγκλωβισμένους επιβάτες μέσα στα βαγόνια. Κατάσταση υγείας: Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, πηγή του βρετανικού Υπουργείου Μεταφορών ανέφερε στο BBC πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ απεηύθυνε έκκληση στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ η Υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Παράλυση στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Σημειώνεται, πάντως, ότι στην περιοχή επικρατεί σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 35°C, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και μειώσεις ταχυτήτων στο δίκτυο λόγω παραμόρφωσης των γραμμών.

Η National Rail και η Southern Rail ανακοίνωσαν πλήρη διακοπή δρομολογίων και εκτεταμένες διαταραχές. Δεν εκτελούνται δρομολόγια μεταξύ:

Μπράιτον και Λιούις

Χέιγουορντς Χιθ και Λιούις

Σίφορντ / Ίστμπορν και Λιούις

Οι επιβάτες καλούνται να αναβάλουν τα ταξίδια τους ή να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

A train has derailed near Lewes, prompting a large emergency service response and closing several rail routes in the area.



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Helicopter footage of the aftermath of the passenger train derailment in East Sussex. pic.twitter.com/kF2dYQ74wZ — Mukhtar (@I_amMukhtar) August 13, 2026