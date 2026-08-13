Γαλλία: Κλοπή-μαμούθ με συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ

Στόχος θρασύτατης διάρρηξης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/08/2026) εξειδικευμένο κατάστημα συλλεκτικών καρτών στο Μπουργκουάν Ζαλιέ, στην κεντροανατολική Γαλλία. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν λεία η αξία της οποίας αγγίζει τα 80.000 ευρώ.

Πώς έγινε η εισβολή στο κατάστημα Smogtrade

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και τις δηλώσεις της υπεύθυνης του καταστήματος Smogtrade στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 04:00 το πρωί:

Τρόπος δράσης : Τέσσερις κουκουλοφόροι παραβίασαν την κεντρική είσοδο και εισέβαλαν στον χώρο.

: Τέσσερις κουκουλοφόροι παραβίασαν την κεντρική είσοδο και εισέβαλαν στον χώρο. Η λεία : Απέσπασαν εκατοντάδες συλλεκτικές κάρτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα από το δημοφιλές ιαπωνικό franchise Pokémon.

: Απέσπασαν εκατοντάδες συλλεκτικές κάρτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα από το δημοφιλές ιαπωνικό franchise Pokémon. Διαφυγή: Η ενεργοποίηση του συναγερμού ανάγκασε τους διαρρήκτες να τραπούν εσπευσμένα σε φυγή με αυτοκίνητο.

Στο στόχαστρο των κυκλωμάτων οι κάρτες Pokémon

Οι συλλεκτικές κάρτες Pokémon έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε αντικείμενο τεράστιας οικονομικής αξίας, με αποτέλεσμα να αποτελούν συχνά στόχο εγκληματικών ενεργειών διεθνώς: