Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις διακοπές της

Την Ελλάδα επέλεξε, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας για το δεύτερο και ιδιωτικό σκέλος των θερινών της διακοπών. Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους φέρονται να βρίσκονται και φέτος στη χώρα μας. Η άφιξή τους στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις αποκάλυψαν την παρουσία τους

Η επιλογή της Ελλάδας για τις διακοπές της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας δεν αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια είχαν περάσει μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στη χώρα μας τόσο το 2024 όσο και το 2025. Αυτή τη φορά, πάντως, την παρουσία τους φαίνεται να πρόδωσαν τα στοιχεία από τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ο ισπανικός βασιλικός οίκος δεν δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες για τις ιδιωτικές διακοπές της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας καταγράφουν επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου με αναχώρηση από τις Βαλεαρίδες Νήσους και προορισμό την Ελλάδα.

Λεπτομέρειες της πτήσης και οι πρώτοι επιβάτες

Σύμφωνα με το Falcon Despega, ένα αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 12:10 το μεσημέρι. Το αεροσκάφος αυτό προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 14:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτή την πτήση ενδέχεται να επέβαιναν η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες της.

Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του ιδιωτικού σκέλους των διακοπών τους. Τα στοιχεία των πτήσεων, τα οποία είναι δημόσια, αποτέλεσαν την πηγή των πληροφοριών για την παρουσία της βασιλικής οικογένειας στη χώρα.

Η άφιξη του βασιλιά Φελίπε

Λίγες ώρες αργότερα από την άφιξη της βασίλισσας και των κορών της, το ίδιο αεροσκάφος φέρεται να επέστρεψε στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια, αναχώρησε εκ νέου με προορισμό τη Μαγιόρκα, προκειμένου να παραλάβει τον βασιλιά Φελίπε.

Ο βασιλιάς Φελίπε είχε παραμείνει στη Μαγιόρκα για να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη, ολοκληρώνοντας τις δικές του επίσημες υποχρεώσεις. Η ξεχωριστή μετακίνηση του βασιλιά αποτελεί μέρος των πρωτοκόλλων που ακολουθεί ο ισπανικός βασιλικός οίκος.

Πρωτόκολλα ασφαλείας και οικογενειακοί δεσμοί

Ο διαχωρισμός των μετακινήσεων των μελών της βασιλικής οικογένειας αποδίδεται όχι μόνο στα διαφορετικά προγράμματα που μπορεί να έχουν, αλλά και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται. Παρότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο αρχηγός του κράτους και η διάδοχος του θρόνου.

Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος. Η Ελλάδα αποτελεί γνώριμο προορισμό για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, καθώς ο Φελίπε και η οικογένειά του είχαν επιλέξει τη χώρα μας για μέρος των θερινών διακοπών τους και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, το 2024 και το 2025.

Πέρα από τον τουριστικό χαρακτήρα της επιλογής, υπάρχει και ισχυρός οικογενειακός δεσμός με την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι η γενέτειρα της βασιλομήτορος Σοφίας. Ο βασιλιάς Φελίπε διατηρεί, άλλωστε, στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit