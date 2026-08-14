Ο λαβρόφ για την τουρκία: «έχει επιπτώσεις να είσαι μέλος του νατο»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προέβη σε νέες τοποθετήσεις σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας, την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο ανακωχής. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο κ. Λαβρόφ υπογράμμισε τις επιπτώσεις που έχει η ιδιότητα της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιθυμία της Άγκυρας για καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα διατηρεί δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος της τουρκίας και οι επιπτώσεις του νατο

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την εκ νέου πρόθεση της Τουρκίας να λειτουργήσει ως μεσολαβητής για το ουκρανικό ζήτημα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι κινήσεις της Άγκυρας περιορίζονται από την ιδιότητά της ως μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Τουρκία «είναι αναγκασμένη να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της προς το μπλοκ».

Αναλύοντας τη γενικότερη στρατηγική της γειτονικής χώρας, ο κ. Λαβρόφ επισήμανε: «Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση –αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή– και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία». Πρόσθεσε ότι «οι “επιπτώσεις” που αφήνει πίσω της η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αναπόφευκτες».

Σχέσεις με τη ρωσία και η μαύρη θάλασσα

Ο Ρώσος υπουργός αναγνώρισε το ειλικρινές ενδιαφέρον της Άγκυρας για ηρεμία στη Μαύρη Θάλασσα. Εξήγησε ότι η βούληση της Τουρκίας για στενές σχέσεις με τη Μόσχα πηγάζει τόσο από τα μεγάλα κοινά οικονομικά τους προγράμματα, όσο και από το ιστορικό τους παρελθόν σε Καύκασο και Εύξεινο Πόντο. Ο κ. Λαβρόφ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά κοινωνικοοικονομικά πρότζεκτ και πολλά κοινά στην ιστορία των δύο χωρών.

Με φόντο πληροφορίες του Reuters περί ουκρανικού αιτήματος για τερματισμό των χτυπημάτων στη Μαύρη Θάλασσα, ο Λαβρόφ σημείωσε: «Τώρα, οι Τούρκοι ομόλογοί μας μιλούν ξανά για την ανάγκη να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο μια συμφωνία (με την Ουκρανία), ώστε η ναυτιλία να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων. Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό». Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Τουρκία, παρά το ενδιαφέρον της για σταθερότητα, δεν καταδικάζει δημοσίως τις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον πλοίων, τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Κατηγορίες για αμερικανική εμπλοκή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο επικεφαλής του ρωσικού ΥΠΕΞ έστρεψε τα βέλη του προς την Ουάσιγκτον. Αποκάλυψε πως η Μόσχα ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Έχουμε υποβάλει μια σειρά από ερωτήσεις… ζητώντας σχόλια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πληροφοριών, και για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται πολύ πιο βαθιά στην οργάνωση και την εκτέλεση επιθέσεων βαθιά στη ρωσική επικράτεια εναντίον πολιτικών στόχων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λαβρόφ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να υποδεχτεί ξανά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά το τι θα κομίσουν είναι άλλο θέμα.

Απόρριψη ανακωχής και εντατικοποίηση χτυπημάτων

Αναφορικά με το μέλλον των συγκρούσεων στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο προσωρινής ανακωχής. Διαμήνυσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα εντείνουν τα χτυπήματά τους. Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση εχθροπραξιών μόνο όταν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «αν σταματούσαμε ξαφνικά τώρα στη γραμμή επαφής, στην ουσία θα επιτρέπαμε να διαγραφεί ο άθλος των παππούδων και των προπάππων μας, οι οποίοι νίκησαν τον ναζισμό. Αυτό είναι αδύνατον να εξεταστεί». Επιπλέον, η Ρωσία θα αυστηροποιήσει τις μεθόδους καταστροφής οτιδήποτε τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Κιέβου από την πλευρά των δυτικών χωρών.

Με πληροφορίες από Kathimerini

Φωτογραφία: Kathimerini