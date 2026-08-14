Ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν ακτιβιστές να ανεφοδιάσουν πολιορκημένους παλαιστίνιους στη δυτική όχθη

Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν σήμερα να διοχετεύσουν τρόφιμα σε Παλαιστίνιους, τα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από εποίκους για σχεδόν μία εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι ισραηλινές δυνάμεις παρενέβησαν, εμποδίζοντας μέλη της ισραηλινής ομάδας να φτάσουν στις οικογένειες. Η περιοχή κηρύχθηκε κλειστή στρατιωτική ζώνη, ενώ οι κάτοικοι του χωριού Κούσρα δηλώνουν ότι έχουν αποκοπεί από κάθε εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Η πολιορκία στο χωριό κούσρα

Από την Κυριακή, δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση σε σπίτια στο χωριό Κούσρα. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι βρίσκονται ουσιαστικά αποκομμένοι από κάθε δυνατότητα εφοδιασμού με τρόφιμα και άλλες βασικές ανάγκες. Η πολιορκία αυτή διαρκεί πλέον σχεδόν μία εβδομάδα, δημιουργώντας συνθήκες απομόνωσης για τις παλαιστινιακές οικογένειες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε εποίκους στο σημείο νωρίς σήμερα το πρωί. Ωστόσο, αργότερα το πρωί, οι έποικοι έμοιαζαν να έχουν διασκορπιστεί από την περιοχή. Νωρίτερα, οι έποικοι είχαν στήσει ένα νέο αντίσκηνο κοντά σε ένα από τα σπίτια η πρόσβαση προς το οποίο έχει αποκλειστεί. Αργότερα το πρωί, το αντίσκηνο διαλύθηκε και δεν φαίνονταν έποικοι στο σημείο.

Η προσπάθεια ανεφοδιασμού από ακτιβιστές

Δεκάδες Ισραηλινοί αριστεροί ακτιβιστές πορεύθηκαν προς τα σπίτια που τελούν υπό πολιορκία. Οι ακτιβιστές κρατούσαν μια παλαιστινιακή σημαία, καθώς και πανό που έγραφαν «Δικαιοσύνη για όλους». Μαζί τους μετέφεραν και προμήθειες, με σκοπό να τις παραδώσουν στις πολιορκημένες οικογένειες. Η προσπάθειά τους αυτή αποτελούσε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Κούσρα.

Στο παρελθόν, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και Ιταλοί ακτιβιστές είχαν καταφέρει να φτάσουν στα σπίτια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Κούσρα, Abdel Azim Wadi, οι ισραηλινές δυνάμεις τους είχαν αναγκάσει να φύγουν από την περιοχή. Αυτό δείχνει μια συνεχή προσπάθεια τόσο από Ισραηλινούς όσο και από διεθνείς ακτιβιστές να προσφέρουν βοήθεια στους πολιορκημένους κατοίκους.

Η παρέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφεραν ενισχύσεις στην περιοχή και εμπόδισαν τα μέλη της ισραηλινής ομάδας ακτιβιστών να φτάσουν στις οικογένειες. Οι δυνάμεις κήρυξαν την περιοχή κλειστή στρατιωτική ζώνη, καθιστώντας αδύνατη την προσέγγιση των πολιορκημένων σπιτιών. Αυτή η ενέργεια απέτρεψε την παράδοση των τροφίμων και των άλλων προμηθειών που μετέφεραν οι ακτιβιστές.

Τρόφιμα τοποθετήθηκαν μπροστά σε ένα από τα σπίτια, όπου είχαν λάβει θέσεις ισραηλινές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό. Ο στρατός δήλωσε ότι θα επιθεωρήσει τα τρόφιμα προτού φθάσουν στους κατοίκους του σπιτιού, οι οποίοι παρατηρούσαν τη σκηνή από το μπαλκόνι τους. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό αν οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να λάβουν τα τρόφιμα. Η παρουσία δύο στρατιωτικών οχημάτων στο σημείο, μετά το στήσιμο του αντίσκηνου από τους εποίκους, υπογραμμίζει την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Δηλώσεις και μελλοντικά σχέδια

Ο δήμαρχος της Κούσρα, Abdel Azim Wadi, δήλωσε στο Wafa ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναγκάσει και τους Ιταλούς ακτιβιστές, που κατάφεραν να φτάσουν στα σπίτια νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, να φύγουν. Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην Κούσρα «για να προστατεύσουν τους κατοίκους και να διατηρήσουν την ασφάλεια» στον τομέα. Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον στρατό να ετοιμάσει σχέδιο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων διατήρησης της τάξης, σε ό,τι αφορά τους εποίκους της Δυτικής Όχθης, στην ισραηλινή αστυνομία.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki