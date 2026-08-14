Δικαστικό μπλόκο στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 στη Γαλλία

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας έβαλε «φρένο» στο μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, το οποίο είχε προωθήσει η γαλλική κυβέρνηση. Το Συμβούλιο έκρινε ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης των ανηλίκων.

Η απόφαση του συνταγματικού συμβουλίου

Οι δικαστές του Συνταγματικού Συμβουλίου μπλόκαραν το μέτρο, κρίνοντας ότι αποτελεί «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης. Η απόφαση εστιάστηκε στο Άρθρο 1 της νομοθεσίας που είχε προωθηθεί και αποσκοπούσε στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, το Άρθρο 1 του νόμου συνιστά παραβίαση που δεν είναι «ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.

Τι δεν εξετάστηκε

Το Συνταγματικό Συμβούλιο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1 του νόμου. Δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, ένα άλλο μέτρο που δεν αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης απόφασης.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki