Ερντογάν: Το Ισραήλ θέλει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα

Νέα σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε την Τετάρτη (12.08.2026) ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Τούρκος ηγέτης κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται το χάος και τις νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με στόχο να περιθωριοποιήσει το Παλαιστινιακό ζήτημα στη διεθνή σκηνή.

Ερντογάν: «Επιθετική η στάση του Ισραήλ – Σταθερή η στήριξη της Τουρκίας»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τα παλαιστινιακά δίκαια με αμείωτη ένταση σε όλα τα διεθνή φόρα:

«Είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα εκμεταλλευόμενη το χάος και νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Ό,τι και να κάνει, δεν θα το πετύχει. Το παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών. Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της.»

Αμπάς: «Δίκαιη ειρήνη μόνο με ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ξεκαθάρισε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας:

Ανεξάρτητο Κράτος : Τόνισε ότι δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.



: Τόνισε ότι δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εφαρμογή Ψηφίσματος 2803 : Υποστήριξε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803, με στόχο την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας.



: Υποστήριξε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803, με στόχο την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας. Ενότητα εδαφών: Επανέλαβε κατηγορηματικά ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Παλαιστινιακού Κράτους.