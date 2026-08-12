Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από τον υπόλοιπο πλανήτη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Ενώ ολόκληρος ο πλανήτης θερμαίνεται εξαιτίας της ρύπανσης από την καύση ορυκτών καυσίμων, η ευρωπαϊκή ήπειρος υπερθερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηπείρους.

Οι συνέπειες είναι ήδη φονικές: Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες θάνατοι από ακραίους καύσωνες, ενώ ο πρωτοφανής «θερμικός θόλος» του Ιουνίου 2026 προκάλεσε συνθήκες εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Η εικόνα σε αριθμούς

+2,5°C στην Ευρώπη: Η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη είναι πλέον κατά 2,5°C υψηλότερη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, την ώρα που η μέση παγκόσμια αύξηση βρίσκεται στο +1,4°C.

Η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη είναι πλέον κατά 2,5°C υψηλότερη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, την ώρα που η μέση παγκόσμια αύξηση βρίσκεται στο +1,4°C. Ρυθμός αύξησης: Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 0,56°C ανά δεκαετία.

Σύγκριση με άλλες ηπείρους: Βόρεια Αμερική (+0,42°C/δεκαετία), Αφρική (+0,36°C/δεκαετία), Νότια Αμερική (+0,27°C/δεκαετία).

Οι 4 παράγοντες της ευρωπαϊκής «υπερθέρμανσης»

Αν και οι χερσαίες εκτάσεις θερμαίνονται ταχύτερα από τους ωκεανούς παντού στον πλανήτη, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη για τέσσερις συγκεκριμένους λόγους:

1. Αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία (Jet Stream)

Οι μετατοπίσεις στα μοτίβα της ατμοσφαιρικής πίεσης και η μεταβολή στη συμπεριφορά του αεροχείμαρρου (jet stream) εγκλωβίζουν συχνότερα και για μεγαλύτερη διάρκεια θερμές αέριες μάζες πάνω από την ήπειρο.

2. Εγγύτητα στην Αρκτική

Η Αρκτική είναι η περιοχή που θερμαίνεται γρηγορότερα στον πλανήτη. Καθώς το λευκό κάλυμμα των πολικών πάγων λιώνει, αποκαλύπτεται ο σκούρος ωκεανός, ο οποίος απορροφά αντί να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. Η εγγύτητα της Ευρώπης στην Αρκτική μεταφέρει αυτή τη θερμότητα απευθείας στην ήπειρο.

3. Δραματική μείωση της χιονοκάλυψης

Όπως ο θαλάσσιος πάγος, έτσι και το χιόνι λειτουργεί ως «καθρέφτης» του ηλιακού φωτός. Τον Μάρτιο του 2025, η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη ήταν συρρικνωμένη κατά 31% (απώλεια 1,3 εκατ. τ.χλμ. – έκταση ίση με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελβετία και την Αυστρία μαζί), περιορίζοντας τη φυσική ψύξη της ηπείρου.

4. Το παράδοξο του καθαρότερου αέρα

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τις τελευταίες δεκαετίες είναι αναμφισβήτητα θετική για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, τα αιωρούμενα σωματίδια της ρύπανσης λειτουργούσαν ως «ασπίδα», ανακλώντας μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Με τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, η παγιδευμένη θερμότητα των αερίων του θερμοκηπίου φτάνει πλέον ανεμπόδιστα στο έδαφος.

Οι ολέθριες συνέπειες και η έκκληση του ΟΗΕ

Η ταχεία αυτή θέρμανση δεν φέρνει μόνο καύσωνες, αλλά ενισχύει τις δασικές πυρκαγιές, τη λειψυδρία, τις καταστροφικές πλημμύρες και τα βίαια καιρικά φαινόμενα.

Σάιμον Στίελ (Επικεφαλής ΟΗΕ για το Κλίμα): «Τα τρομερά κόστη αυτής της κλιματικής κρίσης –τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο– φτάνουν τώρα σε επίπεδα εθνικής έκτακτης ανάγκης. Απαιτείται ταχύτερη απεξάρτηση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και άμεση ανάπτυξη των ΑΠΕ.»