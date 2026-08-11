Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον Ελ Κααμπί, αλλά τελικά ηττήθηκε 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League.

Γρήγορος ρυθμός και αλλαγές

Από την αρχή του αγώνα, ο ρυθμός ήταν έντονα γρήγορος. Στο 9′, οι γηπεδούχοι πλησίασαν το γκολ με τον Τσερί, ο οποίος σούταρε, αλλά ο Πόποβιτς απέκρουσε και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Στο 16′, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, καθώς ο Ζότα Σίλβα δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα μετά από απουσία από τις 29 Μαΐου 2024.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, με τον Τσερί να απειλεί ξανά στο 21′, αλλά ο Πόποβιτς ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Στο 30′, η Ναϊμέγκεν αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή, με τον Ουαϊσά να αποχωρεί και να αντικαθίσταται από τον Μορ. Στο 34′, οι Ολλανδοί πραγματοποίησαν και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Περέιρα να παίρνει τη θέση του Σάντλερ.

Το γκολ και η ισοφάριση

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 41′, όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Κρέταζ. Στην αρχή της επανάληψης, στο 46′, ο Σα έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ελ Κααμπί με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ αυτό ανέβασε την ψυχολογία των «ερυθρόλευκων», ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο 70′ ισοφάρισαν με τον Λίνσεν, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά μετά από ασίστ του Τάντιτς. Με το σκορ στο 1-1, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε περισσότερες αλλαγές, αντικαθιστώντας τους Μαρτίνς και Γκαρθία.

Αποβολή και παράταση

Στο 80′, ο διαιτητής Μαριάνι έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη για μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μείνει με 10 παίκτες. Παρά την αριθμητική του μειονεκτικότητα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ευκαιρία στο 89′ με τον Ρόκα, αλλά το σουτ του πήγε λίγο άουτ. Στο 93′, οι γηπεδούχοι σκόραραν, αλλά το VAR ακύρωσε το γκολ λόγω οφσάιντ.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο Ολυμπιακός απείλησε στο 94′ με τον Ρόκα, αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο. Στο 95′, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Μορ, ο οποίος σκόραρε μετά από κόντρα.

Οι Πειραιώτες επιχείρησαν να αντιδράσουν και στο 98′ είχαν μια κεφαλιά του Σιπιόνι, που επίσης δεν βρήκε στόχο. Ο χρόνος πίεζε και παρά την προσπάθεια του Ολυμπιακού, το 2-1 παρέμεινε, με την ομάδα να συνεχίζει στο Europa League.

Ναϊμέγκεν: Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34′ Περέιρα), Φόνβιλ, Νέγιασμιτς, Ουαϊσά (30′ Μορ, 106′ Κερς), Τάντιτς, Λέμπρετον (106′ Νιούτινκ), Τσερί, Μπίσχοφ (88′ Σιερχάους), Λίνσεν (106′ Μοντέιρο).

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος (103′ Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (72′ Σιπιόνι), Σίλβα (16′ Φορτούνης), Γκουστάβο Σα (61′ Μουζακίτης, 103′ Τσικίνιο), Μαρτίνς (72′ Ρόκα), Ελ Κααμπί.